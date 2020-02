Une semaine plutôt ensoleillée en Indre-et-Loire

En tout cas après le passage de la tempête.

Ce dimanche après-midi l’Indre-et-Loire n’a pas été placée en vigilance orange en raison de la tempête qui balaye une grande partie du nord de la France. Elle n’est pas épargnée pour autant avec du vent fort et de bonnes pluies que l’on va subir jusqu’à lundi, voire mardi. Après cela, la semaine s’annonce plutôt agréable. On fait le point comme chaque dimanche sur Info Tours.



Lundi : la tempête sera toujours là puisque le vent devrait souffler jusqu’à 70km/h dans la journée. Le temps sera partagé entre nuages et élclaircies avec des averses. Les températures von rester très douces avec 10° dans l’ouest du département et 11 dans l’agglomération tourangelle. Dans l’après-midi il fera jusqu’à 14° à Villandry, Bléré et Vouvray.



Mardi : le vent faiblira même si des rafales devraient encore dépasser les 50km/h. Malgré quelques averses en matinée, le temps sera plutôt agréable avec un soleil voilé, retour de quelques pluies dans l’après-midi. Au plus bas le thermomètre tombera à 7° en fin de nuit, pour atteindre 12 dans l’après-midi à Rochecorbon et Azay-sur-Cher.



Mercredi : 8° attendus le matin à Joué-lès-Tours, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Temps sec toute la journée. Il fera un peu plus frais dans l’après-midi avec 11° à Loches et Saint-Paterne-Racan.



Jeudi : dernière journée pluvieuse de la semaine, parfois avec des averses bien gratinées mais quand même quelques coins de ciel bleu. Douceur persistante : 12° à Chinon, Chambray-lès-Tours et Château-Renault.



Vendredi : les températures atteindront 12° dans l’après-midi à Cinq-Mars-la-Pile et Mettray. Le temps sera agréable avec des éclaircies régulières.



Et le week-end ? Maximum 15°, temps sec avec du soleil fréquemment.