Un (léger) retour du froid cette semaine en Indre-et-Loire

Surtout le matin, en fait.

Le temps s’annonce correct cette semaine en Indre-et-Loire mais après tout nous sommes en hiver donc il ne faut pas être trop exigeant.e. D’ailleurs, après un épisode quasi printanier, les températures vont baisser pour atteindre des valeurs un peu plus proches des moyennes de saison. Voici ce qui vous attend jour par jour avec le point hebdomadaire d’Info Tours sur la météo de la semaine dans le département 37.

---------------

Lundi : dans la lignée de la journée de dimanche il faut encore s’attendre à un ciel très chargé du matin au soir. Les nuages donneront un peu de pluie le matin. Dans l’après-midi le temps devrait rester sec avant l’arrivée d’une nouvelle perturbation en soirée. Pas sûr que les éclaircies soient nombreuses mais peut-être que le soleil réussira ponctuellement à se frayer un chemin parmi toute cette grisaille. Les températures seront extrêmement élevées avec 13° le matin pour Mettray, Amboise et Azay-le-Rideau… Jusqu’à 17° dans l’après-midi à Tours et Richelieu.

Mardi : le temps s’annonce variable avec un peu de pluie en cours de journée mais bien plus d’éclaircies que la veille. Les températures seront plus fraîches le matin, de l’ordre de 6-7° puis autour de 11-12 l’après-midi à Loches et Château-Renault.

Mercredi : seulement 3° le matin à Chinon et Saint-Pierre-des-Corps, alternance de nuages et d’éclaircies sans pluie toute la journée. On attend maximum 10° à Saint-Etienne-de-Chigny, Ussé et Saint-Maure-de-Touraine.

Jeudi : une très belle journée mais risque de gelées matinales. Maximum 9° l’après-midi à Joué-lès-Tours et Avon-les-Roches.

Vendredi : encore un grand soleil et autour de 10° l’après-midi. Températures négatives le matin.

Et le week-end ? A priori un temps variable et sec avec des températures un peu plus douces… Fini les gelées et jusqu’à 12° l’après-midi.