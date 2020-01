[Le saviez-vous ?] CHAMBRAY : 3 infos essentielles sur l’institut de formation des professions de santé

Il organise une journée portes ouvertes samedi 25 janvier.

Parcoursup, saison 3 ! Depuis le 21 janvier les lycéennes et lycéens peuvent saisir leurs vœux de formation post-bac sur la nouvelle plateforme du gouvernement. Ils ont jusqu’au 12 mars pour s’en occuper. Après un grand forum de l’orientation au Parc Expo de Tours les 17 et 18 janvier, c’est maintenant le début de la période des portes ouvertes dans les établissements, par exemple à l’institut de formation des professions de santé du CHU de Tours. On vous le présente...

9 filières de formation :

On peut entrer à l’IFPS dans le but de devenir infirmière ou infirmier mais aussi aide-soignante (formation d’un an), ambulancier (60 étudiants et étudiantes en deux sessions de 30), infirmière de bloc opération, préparateur en pharmacie hospitalière (une trentaine de places par promo), technicien.ne en laboratoire médical ou encore suivre un cursus dans le but d’occuper un poste de cadre de santé.

Des postes à pourvoir :

« Ce sont des métiers en tension ou la vie professionnelle est courte. Les établissements de santé ont du mal à recruter même si l’entrée en école d’infirmière est l’un des vœux les plus formulés sur Parcoursup en France. Cela reste très attractif pour les étudiants » explique la coordinatrice de l’établissement Fabienne Kwocz. Attractif oui mais une fois en poste les personnes ont tendance à partir assez rapidement (par exemple pour des raisons de pénibilité). Et puis autre point : si la formation en infirmerie est très demandée, ce n’est pas forcément le cas pour les cursus d’aide-soignante « qui peut pourtant amener vers le métier d’infirmière via la formation continue. Une aide-soignante peut finir cadre de santé et les formations sont prises en charge par les établissements employeurs » détaille Fabienne Kwocz.

Des possibilités de reconversion et d’expériences et d’expériences à l’étranger :

L’IFPS du CHU de Tours est également ouvert pour des personnes qui veulent changer de métier. 46 places sont réservées à ce dispositif plutôt méconnu et qui sera également présenté lors de ses portes ouvertes. Ajoutons que la formation donne la possibilité de faire des stages à l’étranger : chaque année une trentaine d’étudiants partent au-delà de nos frontières, et l’établissement souhaite développer sa filière Erasmus.

Infos pratiques : portes ouvertes ce samedi de 9h30 à 16h30 au 2 Rue Mansart à Chambray-lès-Tours. L’an dernier 800 personnes avaient participé à cette journée. Les formateurs et les étudiants seront présents. Il y aura des ateliers découverte comme des simulations d’opération.