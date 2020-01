Une semaine grise et bien pluvieuse en Indre-et-Loire

Beaucoup d’humidité du 13 au 19 janvier.

Chaque dimanche sur Info Tours on fait le point sur les prévisions météo de la semaine dans notre département et le moins que l’on puisse dire c’est que l’on risque d’être arrosé.e.s dans les jours à venir. Voici le détail de ce qui vous attend :

Lundi : un maigre espoir d’éclaircies en fin d’après-midi sur le Sud-Est de la Touraine mais le reste du temps le ciel devrait rester complètement gris. Sans pluie mais très couvert. Le matin s’annonce assez doux avec 6° à Rochecorbon et Savonnières, 7° à Candes-Saint-Martin. L’après-midi 11° attendus à Monts et à Château-Renault.

Mardi : à priori la dernière journée sèche de la semaine, mais un temps toujours pas réjouissant c’est-à-dire très couvert. On se réveillera avec 9° à Amboise et à Langeais avant d’atteindre 11 à Souvigné et à Vouvray dans l’après-midi.

Mercredi : Météo France prévoit un ciel parfaitement dégagé en début de journée. Après ça, les nuages vont revenir. D’abord seuls puis accompagnés de bonnes pluies dans l’après-midi. Les températures seront stables le matin (autour de 8°) et en hausse l’après-midi puisqu’il fera 13 à Tours et Marcilly-en-Villette.

Jeudi : le scénario se répète… Temps calme et ensoleillé le matin et ensuite l’arrivée d’une perturbation probablement bien active, donc avec des averses parfois fortes l’après-midi… Mais aussi un peu de soleil. Jusqu’à 14° à Joué-lès-Tours et Mettray.

Vendredi : un temps très variable et humide… Alternance de nuages, d’éclaircies et d’averses. Les températures baisseront puisqu’on ne dépassera pas 10° à Bléré l’après-midi.

Et le week-end ? Encore bien perturbé samedi, souvent pluvieux malgré des éclaircies. Le temps devrait être plus calme dimanche. Plus frais aussi : 4° le matin, 9 l’après-midi.