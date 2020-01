On n’aura pas trop froid cette semaine en Indre-et-Loire

Sauf lundi matin.

C’est parti pour la première semaine complète de l’année 2020 et sur Info Tours on garde nos traditions : le dimanche on fait le point sur ce qui vous attend dans le ciel pour les 7 jours à venir selon les prévisions de Météo France. Allons-y…

Lundi : à priori la journée la plus fraîche de la semaine, avec quelques brouillards matinaux ou en tout cas un ciel bien nuageux. 1° à Cinq-Mars-la-Pile, Montlouis-sur-Loire et Autrèche. Dans la journée, le ciel pourrait bien se dégager dans le Lochois et globalement sur le Sud-Est du département mais à priori le reste de la Touraine ne verra pas le ciel bleu. On attend un maximum de 9° à Vallères, La-Ville-aux-Dames et Loches.

Mardi : cette fois ce n’est pas seulement une journée grise et triste qui nous attend mais un 7 janvier gris, triste et parfois pluvieux. Des pluies éparses tout au long de la journée avec des températures plus élevées : autour de 7-8° le matin, jusqu’à 12° à Tours et Chinon dans l’après-midi.

Mercredi : la pluie devrait rester d’actualité en matinée avant de s’en aller. Dans l’après-midi le ciel restera couvert avec cette fois 13° à Luynes et Amboise.

Jeudi : les éclaircies reviendront d’abord au sud du département puis sur l’ensemble du territoire au cours d’une journée sans pluie. On attend au minimum 10° le matin à Véretz et Azay-le-Rideau, 12 l’après-midi à Ballan-Miré et La-Croix-en-Touraine.

Vendredi : on ne dépassera pas 11° à Chédigny l’après-midi mais le temps s’annonce plutôt calme avec une alternance de nuages et d’éclaircies.

Et le week-end ? Plutôt du beau temps samedi mais probablement des averses dimanche, même si on attend encore des éclaircies. Le thermomètre ne dépassera 4-5° le matin et tournera autour des 10° l’après-midi.