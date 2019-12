En Touraine, temps moyen et plutôt frais pour finir 2019

Pareil pour commencer 2020.

Chaque semaine sur Info Tours on décortique les prévisions météo des 7 jours à venir. Voici le dernier programme de 2019 et ce qui vous attend pour les premiers jours de 2020.



Lundi : quelques gelées matinales dans l’ouest du département et des brumes au lever du jour dans la même zone ainsi que l’agglo tourangelle. Ensuite le temps sera parfois nuageux mais surtout ensoleillé dès la mi-journée. On ne dépassera pas 10° à Langeais et Vouvray.



Mardi : on conservera le soleil en début de journée avant l’arrivée de la grisaille. Températures proches de zéro au réveil avant d’atteindre 9 à Tours et Taxigny l’après-midi.

Mercredi : on débutera 2020 sous un ciel très gris avec des températures moins froides le matin (autour de 4° à Sepmes et Neuillé-le-Lierre), 9 l’après-midi à Rochecorbon et Joué-lès-Tours.



Jeudi : le soleil fera quelques percées l’après-midi, mais pas trop avant. On se réveillera avec 3° à Tours et Amboise pour atteindre 9 à Loches l’après-midi.



Vendredi : les premières pluies de 2020 sous forme de bonnes averses au coeur d’une journée variable avec quelques éclaircies et 10° pour Chinon, Villandry et Larçay.



Et le week-end ? Mitigé, avec de bonnes éclaircies samedi, pareil dimanche. A priori pas d’eau. Seulement 1 à 5° pour le dernier jour de la semaine. Un temps d’hiver.