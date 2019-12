Une semaine de Noël au balcon mais (souvent) sous les nuages

L’Indre-et-Loire aura droit à un temps plutôt automnal.

Nous sommes officiellement en hiver et - bonne nouvelle - les jours rallongent (un peu). Si vous êtes en vacances pour cette semaine de fêtes, à quoi devez-vous vous attendre en Indre-et-Loire ? On fait le point comme chaque dimanche sur Info-Tours.fr.



Lundi : le temps sera globalement sec et partagé entre nuages et éclaircies, parfois très belles mais une perturbation pluvieuse est attendue en fin de journée, à peu près à la tombée de la nuit. Comptez 8° à Rigny-Ussé le matin, jusqu’à 12° à Luzillé et Azay-le-Rideau.



Mardi : les pluies s’en iront en début de journée pour laisser place à un ciel variable avec d’assez belles éclaircies avant le réveillon. Douceur au programme avec 12° dès le matin à Vouvray et Sorigny, 15° dans l’après-midi à Tours et Avoine.



Mercredi : le temps restera sec toute la journée avec un peu de soleil dans l’après-midi si vous comptez vous balader pour digérer le gros repas familial. 6° minimum la nuit pendant la tournée du Père Noël lorsqu’il passera à Esvres et Artannes, jusqu’à 12° à Tours l’après-midi.



Jeudi : c’est le retour d’un temps bien variable avec sans doute de bonnes averses en milieu de journée, puis ça devrait se calmer en fin d’après-midi avec la disparition des nuages. Comptez un maximum de 11° pour Larçay et Saint-Etienne-de-Chigny.



Vendredi : ce jour-là pas plus de 9° annoncés par Météo France avec un temps sec mais un plafond nuageux qui restera en place toute la journée.



Et le week-end ? On ne dépassera toujours pas les 10° sous la grisaille.