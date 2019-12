Vacances de Noël : du monde sur les routes tourangelles et un plan en cas de neige

Vinci Autoroutes prépare son plan hivernal.

Après deux semaines de grève à la SNCF, on approche du début des vacances scolaires pour les fêtes de fin d'année. Même si la compagnie assure que les voyageurs qui ont un billet pourront prendre un train, beaucoup d'autres doivent trouver d'autres solutions pouir se déplacer et rejoindre leurs proches car les syndicats ne comptent pas faire de trêve afin de poursuivre la pression contre la réforme des retraites.

Il faut donc s'attendre à des routes bien chargées dans les prochains jours, mais Bison Futé ne s'alarme pas plus que ça : ce vendredi 20 décembre s'annonce vert dans le sens des départs en Centre-Val de Loire, orange samedi puis de nouveau vert dimanche. C'est principalement sur l'A10 qu'il faut s'attendre à des ralentissements (plus que des bouchons) en particulier aux péages de Monnaie et Sorigny.

Quant aux conditions météo, elles s'annoncent bonnes pour rouler ces prochains jours car il fait très doux pous un mois de décembre. Néanmoins, cela pourrait se rafraîchir autour du Nouvel An et surtout l'hiver est encore long. Les sociétés d'autoroute se préparent à dompter gel et neige, comme Vinci qui gère les différents axes tourangeaux. Jusqu'au 15 mars 2020, elle met en place son plan de viabilité hivernale.

La base de Chambray-lès-Tours, siège de la Direction Centre, nous accueillait ce mercredi.

Avant que ne débute cette période, tous les agents routiers subissent un recyclage pour les remettre en condition et pour conforter ce recyclage tous les ans il est organisé un challenge interne intitulé « coup de lame » A cette occasion, plus de 200 professionnels de la viabilité hivernale sont confrontés au travers d'épreuves techniques et théoriques qui vont leur permettre de mettre en avant leurs expertises et savoir-faire.

Le centre de Chambray-lès-Tours s'appuie sur un parc de 4 camions équipés de saleuse et lame mais aussi d'un renfort de 9 camions d'entreprises également équipés de lame.

Afin de garantir la continuité de la circulation 800 tonnes de sel sont stockées qui seront épandus à raison de 15/18 tonnes à chaque traitement curatif sur les 200 km de réseau dépendant du centre de Chambray.

Ces traitements curatifs sont décidés par le témoignage des agents routiers en ronde sur le tracé, mais aussi par les agents en poste devant les écrans du poste centrale d'exploitation, qui ont sous les yeux une carte des prévisions en temps réel de la météo.

Les derniers conseils que donne le concessionnaire, c'est de s'assurer avant son départ du bon état de son véhicule, de prévoir quelques objets pratiques (une couverture, une bouteille d'eau un en-cas) et une fois sur l'autoroute, laisser la priorité aux véhicules de déneigement (le dépassement des véhicules de déneigement en service est interdit à tous les véhicules).

Roger Pichot