Ce n’est pas cette semaine qu’on va manquer de pluie en Touraine !

Presque tous les jours.

Attention taux d’humidité élevé en prévision ! Cette semaine encore, le ciel va déverser pas mal d’eau sur les terres d’Indre-et-Loire. Comme chaque dimanche sur Info Tours on fait le point sur ce qui vous attend jour par jour dans le département.

Lundi : en début de journée le ciel sera gris avec quelques petites pluies, des pluies qui devraient s’intensifier dans le courant de la matinée. Une fois la perturbation passée, les nuages devraient laisser place à un ciel voilé et un peu plus ensoleillé en particulier sur l’Est-Tourangeau. Le soir, retour de la grisaille. Pour les températures : 10 au minimum à Pocé-sur-Cisse et La-Membrolle-sur-Choisille, maximum 15 pour Reugny et Saint-Règle.

Mardi : ciel gris avec petites pluies toute la journée à en croire Météo France. 12° au réveil à Saint-Pierre-des-Corps et Montbazon, encore 15 à Tours l’après-midi.

Mercredi : journée garantie sans arrosage et avec éclaircies. Autour de 9° le matin à Villeperdue et Villedômer. L’après-midi, une baisse : 12° à La Riche.

Jeudi : un temps variable avec éclaircies et risque d’averses, maximum 14° à Amboise et Chinon.

Vendredi : des averses plus fréquentes et plus fortes, seulement 12° à Fondettes et Véretz.

Et le week-end ? Le thermomètre oscillera entre 11 et 13° l’après-midi avec du soleil de temps en temps mais aussi des averses assez fréquentes, donc encore une fois de bons cumuls d’eau. En plus on attend du vent dimanche jusqu’à 70km/h, 50km/h samedi. Vent qui soufflera également assez fort dès jeudi. Et un peu mardi.