Risque de pluie tous les jours de la semaine en Indre-et-Loire

Mais vous aurez aussi des éclaircies.

Pas de gelées annoncées pour les prochains jours en Touraine mais le temps va rester instable. On fait le point sur ce qui vous attend jour par jour comme chaque dimanche sur Info-Tours.fr.

Lundi : le temps sera assez variable le matin avec ponctuellement de belles périodes de soleil mais également un petit risque d’averses. Temps calme l’après-midi, en tout cas sec, avec alternance de nuages et d’éclaircies. Il faut noter que vous aurez beaucoup de vent le matin : des rafales jusqu’à 70km/h, et encore 60km/h dans l’après-midi avant une accalmie en fin de journée. Au réveil comptez 9° à Veigné, dans l’après-midi 12 à Loches et Langeais.

Mardi : le ciel sera dégagé en début de journée avant de se voiler puis de se couvrir. De petites pluies sont annoncées dans l’après-midi. Les températures resteront stables avec 8° à Amboise le matin, 10 à Saint-Avertin l’après-midi.

Mercredi : la matinée sera la période la plus arrosée de la journée avant le retour d’un temps variable et plus calme avec des éclaircies. Petit risque d’averses l’après-midi, 10° à Autrèche, 11 à Chinon.

Jeudi : la grisaille sera tenace, surtout le matin. L’après-midi, malgré des éclaircies, on risque de se retrouver sous de bonnes grosses averses. Maximum 10° à Tours et Montrésor.

Vendredi : encore de bonnes averses en début de journée, mais moins d’humidité l’après-midi. Le temps sera variable avec éclaircies. Plus de douceur : maximum 13° à Luynes et Monts.

Et le week-end ? Toujours variable : alternance de nuages, d’éclaircies et d’averses avec en moyenne 12° l’après-midi.