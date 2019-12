[La question conso] Ce qu'il faut savoir avant d'acheter un drone pour Noël

Les précisions de Que Choisir 37.

« Tenté par l’achat d’un drone, quel modèle choisir et où puis-je l’acheter ? »

Les drones de loisir suscitent un intérêt certain auprès du public, le plaisir du pilotage, les belles prises de vue aériennes l’expliquent. Cela dit, avant tout achat, il est nécessaire de bien connaître les limites de l’utilisation d’un drone, notamment en matière de sécurité des personnes et de respect de la vie privée. Il existe des drones de toutes les tailles et à tous les prix, voici quelques conseils pour vous guider dans votre choix.

Le coût d’un drone :



Entre 20 et 300 €, vous trouverez des drones de toute petite taille et d’autres un peu plus grands principalement conçus pour le vol en intérieur ou en l’absence de vent.

Ils sont parfaits pour s’initier au pilotage… en prenant un modèle résistant aux chocs ! Leur portée est limitée à quelques mètres et leur caméra, si présente, de qualité moyenne.

Entre 300 et 1 000 €, vous bénéficierez d’une caméra de meilleure qualité, d’une portée plus grande (plusieurs centaines de mètres) et d’une meilleure autonomie. La plupart de ces drones peuvent se commander depuis une appli sur un smartphone ou une tablette.

Au-delà de 1 000 €, ces drones très puissants, à l’autonomie allongée, à la portée renforcée et aux nombreuses fonctionnalités sont principalement destinés aux amateurs avertis voire aux professionnels.



A noter, de nombreux accessoires (batterie de rechange, manette de contrôle, casque pour le vol en immersion, etc.) peuvent faire monter la facture.

Points importants à vérifier avant tout achat :



La taille et le poids, plus un drone est compact et léger, plus il est facile à transporter. Quant au poids, si votre drone dépasse les 800 grammes, vous devrez le déclarer en ligne et suivre une formation.

La caméra, vérifier les formats disponibles et la résolution des images qui doit être élevée pour obtenir une meilleure qualité. Elle doit être munie d’un stabilisateur et offrir un retour de l’image en direct. Un zoom et un moyen de contrôler l’orientation de l’objectif sont souhaitables.

La portée, de 400 voire 500 mètres est suffisante pour la plupart des usages, cela en sachant que la réglementation interdit de faire voler un drone à plus de 150 mètres de hauteur et hors de la vue du pilote.

L’autonomie, selon les modèles, elle est de 10 à 30 minutes et peut être plus courte en fonction du vent, de la vitesse du drone ou encore de l’utilisation du retour vidéo. Il est préférable de disposer d’une ou plusieurs batteries de rechange.

