Il va faire froid jusqu’à vendredi en Indre-et-Loire

Avec quelques gelées.

Si vous avez prévu de manifester jeudi 5 décembre contre la réforme des retraites à Tours, mieux vaut le faire avec écharpe et bonnet car cette première semaine de décembre s’annonce quasiment hivernale avec des températures un peu inférieures aux normales de saison. Avec quel temps ? Comme chaque dimanche sur Info Tours voici la réponse avec le détail jour par jour selon les prévisions de Météo France.

Lundi : on attend à peine 1° au réveil à Azay-sur-Cher et 0 à Château-Renault. Le ciel pourrait être partiellement couvert au lever du jour avant de se dégager et de laisser place au soleil. Dans l’après-midi, retour de quelques nuages sur l’est du département avec un maximum de 7° à Nazelles-Négron, Joué-lès-Tours et Tauxigny.

Mardi : encore une journée avec beaucoup de ciel bleu mais aussi quelques nuages. Le matin on devrait avoir 2° à Saint-Cyr-sur-Loire, Monnaie et Saint-Branchs. Dans l’après-midi 7° à Tours, Amboise et Avoine.

Mercredi : quelques gelées matinales dans l’ouest de la Touraine, 0° à St Genouph et Bléré. Encore des éclaircies en pagaille et 7° dans l’après-midi pour Esvres et pour Loches.

Jeudi : brouillard givrant annoncé le matin, il faudra être prudent sur la route. Une fois cette brume dissipée, il fera beau. Enfin, pas toute la journée… La grisaille recouvrira progressivement le département dans l’après-midi. Prévoyez seulement 5° dans l’après-midi à La Membrolle et à Monts.

Vendredi : on regagne 2° dans l’après-midi (7 à Larçay et Chinon) mais avec une grisaille assez tenace.

Et le week-end ? Pour le Téléthon, remontée des températures mais temps plus perturbé que les 5 jours précédents avec de bonnes averses samedi, pareil dimanche. Le thermomètre atteindra 12° l’après-midi pour le dernier jour de la semaine.