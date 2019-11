Une dernière semaine de novembre pas très réjouissante en Indre-et-Loire

Le temps sera souvent couvert.

Après un redoux ce week-end et en début de semaine, il faut s’attendre à une nouvelle baisse du thermomètre en Touraine. Décembre et l’hiver approchent, ce qui se confirme dans le ciel avec des nuages nombreux et des précipitations régulières. Comme chaque dimanche sur Info Tours on fait le point sur ce qui vous attend jour par jour :

Lundi : la journée va commencer sous la grisaille avec quelques pluies. Quelques éclaircies prévues dans l’après-midi mais toujours des averses, plus rares néanmoins. Le matin prévoyez 8° à Vernou-sur-Brenne, 9 à Langeais, 14 à Mettray et Joué-lès-Tours dans l’après-midi.

Mardi : la pluie reviendra en fin de journée mais avant cela le temps sera sec. Quelques éclaircies le matin avec 9° à Amboise et Chinon, jusqu’à 15° à Monts l’après-midi mais plus de soleil à partir de la mi-journée.

Mercredi : un temps plutôt changeant avec risques d’averses, un peu de ciel bleu et les rayons de soleil qui vont avec. On atteindra encore 15° l’après-midi à Saint-Paterne-Racan.

Jeudi : cette fois pas plus de 12° à Bléré et Richelieu l’après-midi, avec un ciel toujours partagé entre nuages et éclaircies. Il pleuvra de temps en temps.

Vendredi : on dépassera à peine 10° l’après-midi, avec un risque d’averses mais toujours un peu de soleil.

Et le week-end ? De bonnes averses samedi, un peu moins d’eau dimanche. Vous aurez des éclaircies pour les eux jours mais à peine 6° le matin et guère plus de 9 l’après-midi.