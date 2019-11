Camion en feu : l'A10 coupée en direction de Paris jeudi matin

L'accident s'est produit en fin de nuit.

Les pompiers et les gendarmes d'Indre-et-Loire ont donné l'alerte peu avant 7h : ce jeudi 21 novembre un camion a pris feu sur l'autoroute A10 en direction de Blois, Orléans et Paris. L'accident s'est produit très exactement au point kilométrique 174, un peu après le péage de Monnaie dans le Nord-Ouest du département.

On ignore encore l'origine du sinistre mais on sait qu'une quinzaine de pompiers ont été envoyés sur les lieux. Le camion espagnol transportait des olives et son chauffeur n'a pas été blessé .

De leur côté les gendarmes annoncaient d'abord la coupure de l'autoroute le temps de l'intervention et donc invitaient à éviter la zone en sortant à Château-Renault. Lrs perturbations ont duré jusqu'en milieu de matinée avec un maximum de 4,5km de bouchon.