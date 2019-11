Il ne fera pas plus de 12° cette semaine en Indre-et-Loire

Avec un temps plutôt mitigé.

Les températures ont bien baissé depuis une semaine en Touraine et elles ne vont pas remonter tout de suite. Par ailleurs, si la pluie va un peu se calmer, elle va encore faire l’actualité dans les prochains jours. Comme chaque dimanche sur Info Tours on fait le point sur la tendance météo des jours à venir…

Lundi : le temps devrait être brumeux en début de journée, en tout cas bien couvert, mais selon Météo France des éclaircies devraient se former dans l’après-midi. Quelques gouttes possibles sur le Lochois. On attend seulement 2° en fin de nuit à Rochecorbon et Candes-Saint-Martin, pas plus de 8° à Amboise et Druye dans l’après-midi.

Mardi : la journée devrait être rythmée par une alternance de nuages et d’éclaircies, quelques brumes matinales. Il fera encore froid le matin avec 3° pour La-Croix-en-Touraine et St Genouph, 7° à Joué-lès-Tours au meilleur de la journée.

Mercredi : la journée sera sèche mais très nuageuse, sauf peut-être en début de matinée. On commencera ce 20 novembre avec 2° à Loches pour atteindre 8 à Montlouis-sur-Loire l’après-midi.

Jeudi : nuages, petites averses et éclaircies au fil des heures… On gagnera quelques degrés le matin puisqu’il fera plutôt 7-8 que 2-3° comme les jours précédents. 10° à Tours l’après-midi, ce qui est aussi un progrès.

Vendredi : là-encore un risque d’averses mais aussi des éclaircies. 11° à Saint-Avertin et 12 à Chinon.

Et le week-end ? Il devrait être variable avec de petites pluies et un peu de soleil. L’après-midi on devrait flirter avec les 10° pour les premiers jours du Marché de Noël de Tours.