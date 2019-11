Une semaine bien bien fraîche en Indre-et-Loire

Et parfois pluvieuse.

L’automne va avoir un petit air d’hiver cette semaine en Touraine. Pas au point d’avoir de la neige ou un pare-brise gelé mais tout de même : écharpe conseillée le matin pour ne pas avoir trop froid. Comme chaque dimanche sur Info Tours, on fait le point sur ce qui est prévu jour par jour par Météo France dans le département...



Lundi : début de journée dans le brouillard avant le passage d’une perturbation pluvieuse, mais en fin d’après-midi le temps redeviendra sec. Par ailleurs dès 13h on annonce un peu de soleil. Le matin il ne fera que 5° à Neuillé-Pont-Pierre, 6 à Nazelles-Négron. Maximum 11° à Tours et Loches dans l’après-midi.



Mardi : un temps sec toute la journée avec ciel partagé entre nuages et éclaircies et des températures comparables à la veillle, soit 5° le matin à Notre-Dame-d’Oé et Veigné, 11° à Bléré et Langeais dans l’après-midi.



Mercredi : là-encore un temps relativement agréable avec du soleil malgré un ciel voilé ou quelques nuages. On atteindra à peine 10° l’après-midi dans l’agglomération tourangelle. Vous aurez 4 à Reignac le matin.



Jeudi : c’est le retour d’un temps variable avec de bonnes averses le matin, pluies plus rares l’apès-midi, et parfois des éclaircies. Et les températures vont nettement baisser : maximum 7 l’après-midi à St-Pierre-des-Corps et Montbazon.



Vendredi : quelques averses possibles, sinon temps partagé entre nuages et éclaircies, et à peine 6° à Rochecorbon dans l’après-midi.



Et le week-end ? De bonnes adresses samedi comme dimanche avec à peine 3° en début de journée, et 8 l’après-midi. Quelques éclaircies annoncées également.