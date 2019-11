[La question conso] Le smartphone à 1€ : aubaine ou arnaque ?

Vous avez forcément vu ce genre de pub sur le net.

[La question conso] est une rubrique en partenariat avec l'UFC Que Choisir d'Indre-et-Loire. Posez-nous vos questions par mail (contact@info-tours.fr) et nous y répondons ici chaque jeudi !

« Un smartphone qui ne coûte que 1 euro, cela existe vraiment ? »

Réponse de l’UFC-Que Choisir 37 :



Non, cela n’existe pas ! L’UFC-Que Choisir a reçu des témoignages d’internautes qui alertaient sur une arnaque récurrente sur Facebook. Le procédé est semblable à une technique de phishing (ou hameçonnage), l’appât étant un smartphone haut de gamme à obtenir pour trois fois rien. Résultat, la victime se retrouve abonnée à un mystérieux service à son insu. Il s’agit d’annonces très alléchantes proposées par des contacts de confiance qui se sont malheureusement fait pirater leur compte par des escrocs.

Le principe : un faux site avec un vraie arnaque



Un exemple décrit par l’UFC-Que Choisir : un internaute voit sur sa page Facebook un post émanant de l’un de ses contacts promettant d’obtenir le Samsung Galaxy S9 pour 1 €. Le modèle n’est pas tout récent mais la proposition reste tentante, vu qu’il coûte au minimum 400€. Appâtée, la future victime entre le code indiqué dans le message dans un moteur de recherche. Elle atterrit sur un article d’un site nommé « La Planète », doté d’une adresse Internet (l’url) qui n’a rien à voir, évoquant l’iPhone XS. L’article en question contient plusieurs liens menant vers le site permettant de bénéficier de la soi-disant offre. Il laisse également apparaître de nombreux commentaires de faux profils Facebook. Tous ces liens, y compris ceux des profils Facebook frauduleux, mènent vers une même page Internet.



Après avoir répondu à un rapide questionnaire, l’internaute apprend qu’il est, bien entendu, éligible à l’offre. La personne est ensuite renvoyée vers une page lui demandant de renseigner nom, adresse et e-mail. Des informations notées en bas de cette page indiquent qu’il s’agit d’une loterie et, surtout, mentionnent une « période d’essai de 5 jours du programme de notre partenaire. Si vous continuez avec un abonnement au-delà de la période d’essai de 5 jours, un montant de votre carte de crédit vous sera débité… » Le piège est bien là, mais encore faut-il le voir.

Sur la page suivante, l’internaute doit entrer ses coordonnées bancaires. L’escroc obtient ainsi ce qu’il souhaite, le piège se referme.

Une fois le questionnaire rempli, la réponse est toujours la même : « Vous avez été choisi ! »

Pas de smartphone… mais un abonnement caché



La victime non seulement ne recevra jamais de téléphone Samsung mais aussi, et surtout, se verra débiter quelques jours plus tard une somme avoisinant les 70 €, correspondant à un abonnement caché. Les commentaires récents de personnes abusées mentionnent notamment les sites rapjazzdance.com ou encore starmusicmix.com. S’ils sont censés proposer des offres de streaming musical, dont on ne peut voir le contenu sans souscrire, ils ont un point commun : tous deux sont basés à Chypre et indiquent un numéro de téléphone anglais (indicatif +44).



Il s’agit là d’un énième procédé de phishing doublé d’un abonnement caché, qui vise à récolter vos coordonnées bancaires pour vous soutirer de l’argent. Si vous n’intervenez pas, les prélèvements se feront tous les mois.

Sur le net, il y a des précautions à prendre pour éviter les arnaques. On vous explique sur le site de Que Choisir 37.