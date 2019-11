Les températures vont baisser très vite en Indre-et-Loire

5° le matin en fin de semaine.

Vous n’êtes peut-être pas préparés à ça… Dans les prochains jours, le thermomètre va baisser durablement et il ne parviendra plus à dépasser les 10° l’après-midi, ou alors juste à les effleurer. Le temps restera par ailleurs bien humide. Comme chaque dimanche sur Info Tours on fait le point sur ce qui vous attend au fil des jours en Indre-et-Loire…

Lundi : après une nuit qui s’annonce pluvieuse, on se réveillera avec un temps variable, éventuellement quelques averses. A la mi-journée, une nouvelle perturbation apportera de bonnes pluies dans tout le département et ce jusqu’en soirée. Au réveil 11° à Vouvray et Tauxigny, 12 à Bourgueil. L’après-midi 14 à Amboise et Ste-Maure.

Mardi : le temps risque ponctuellement d’être orageux sur l’est et le sud du département, il sera en tout cas maussade avec de la pluie en début de journée mais des éclaircies dans l’après-midi. Encore des averses possibles. Vous aurez 9° à Savonnières pour commencer la journée, 13 à Tours l’après-midi.

Mercredi : un temps sec avec plus de soleil que les jours précédents même si des nuages seront toujours là. Le matin à peine 7° pour Saint-Avertin et Rochecorbon, 12 pour Bléré dans l’après-midi.

Jeudi : une journée complète sous les averses, parfois orageuses. Le soleil réussira parfois à briller entre deux gros passages nuageux. On ne dépassera plus la barre des 10° l’après-midi à Parçay-Meslay et Joué-lès-Tours, 11 à Richelieu.

Vendredi : 6° le matin à Véretz, ça risque de piquer ! Toute la journée le temps sera changeant, avec bonnes averses mais aussi des éclaircies. 11° à Langeais l’après-midi.

Et le week-end ? Trois jours de pause peut-être pour vous avec le jour férié lundi 11 novembre… Trois jours avec 5° le matin, 9 maxi l’après-midi. Dans le ciel ce sera instable avec quelques averses et un peu de soleil.