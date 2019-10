Pluie ou averses un jour sur deux cette semaine en Indre-et-Loire

Du soleil, aussi. Un peu...

Comment va se passer cette première semaine à l’heure d’hiver ? La réponse avec notre récap’ hebdomadaire du temps prévu en Indre-et-Loire ces 7 prochains jours sur Info Tours :

Lundi : après un dimanche tout gris, cette journée du 28 octobre ne s’annonce pas beaucoup plus lumineuse. Les nuages domineront toute la journée avec de petites pluies. Au réveil le thermomètre affichera 9° à Vallères, et 8 à Chinon. Dans l’après-midi 14° à Berthenay et Amboise.

Mardi : après une matinée sans ciel bleu, ça devrait s’arranger en cours de journée avec le retour des éclaircies. Vous aurez 11° le matin à Joué-lès-Tours et Beaulieu-lès-Loches, pas plus de 13° l’après-midi à Bléré et St Genouph.

Mercredi : probablement la journée la plus agréable de la semaine avec un soleil souvent présent malgré des nuages ou un voile pour cacher l’impression de grand beau temps. On n’aura pas plus chaud : toujours 13° maximum à Tours et Monts.

Jeudi : après deux journées au sec consécutives, retour d’un temps plus variable avec risque d’averses. Et quelques degrés en plus : 16 à Vouvray l’après-midi mais à peine 8 le matin à Rochecorbon.

Vendredi : encore un ciel changeant avec éclaircies et peut-être quelques averses. Encore un degré en plus dans l’après-midi : 17 à Saint-Cyr-sur-Loire en ce jour férié.

Et le reste du week-end ? Temps sec avec éclaircies samedi, risque d’averses dimanche, et à peine 14° l’après-midi. Bienvenue en novembre !