Patience : le beau temps revient bientôt en Indre-et-Loire

Et il va moins pleuvoir.

Si vous commencez à être en déficit de vitamine D vous allez de nouveau pouvoir faire quelques provisions cette semaine car le soleil va faire des apparitions régulières. Mais bon, on reste en automne... Comme chaque semaine sur Info Tours on fait le point sur ce qui vous attend jour par jour dans le ciel :



Lundi : après un week-end bien humide c’est une journée plus calme qui se prépare. Le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies avec même la disparition de la grisaille programmée pour la fin de journée. Il fait 11° à Amboise et Rigny-Ussé pour débuter, et jusqu’à 17 dans l’après-midi à Montlouis.



Mardi : la journée devrait commencer dans le brouillard avant que la brume ne laisse la place à un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Cela ne durera pas : une perturbations arrivera dans l’après-midi et elle amènera de la pluie en fin de journée. De bonnes pluies même en soirée. On attend 8 petits degrés au réveil à Chédigny et Berthenay, pas plus de 15 à La-Ville-aux-Dames dans l’après-midi.



Mercredi : la perturbation pluvieuse de la veille sera toujours là et poursuivra son petit arrosage jusqu’à la mi-journée avant que le ciel s’éclaircisse. Dans l’après-midi, le temps sera donc régulièrement ensoleillé et sec à en croire les prévisions de Météo France. Les températures seront également en hausse avec 12° pour commencer la journée à La Riche et 20 dans l’après-midi à Sorigny.



Jeudi : la dernière journée pluvieuse de la semaine... avec les formes, c’est-à-dire un ciel annoncé gris du matin au soir avec des pluies régulières. 18° à Tours et Loches l’après-midi.



Vendredi : le début d’une série de journées ensoleillées avec un ciel qui alternera entre nuages et éclaircies. 19° prévus à Autrèche l’après-midi, pareil à Joué-lès-Tours.



Et le week-end ? A priori très ensoleillé, avec 19° l’après-midi. Attention on vous rappelle qu’on passe à l’heure d’hiver dans la nuit de samedi à dimanche. On recule sa montre d’une heure : à 3h il sera 2h.