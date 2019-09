Une semaine mitigée et un peu plus fraîche en Indre-et-Loire

Avec quelques pluies, aussi.

C’est en quelque sorte une semaine automnale qui se prépare en Indre-et-Loire avec un temps souvent variable, parfois humide, et des températures moins élevées que celles que l’on pouvait observer jusqu’ici. Comme chaque dimanche sur Info-Tours.fr on fait le point sur ce qui vous attend dans le département au jour le jour…

Lundi : le ciel devrait être brumeux et couvert au lever du jour, du nord au sud. Des éclaircies sont attendues en fin de matinée ainsi que dans l’après-midi. On relèvera 12° le matin à Nazelles-Négron et Berthenay, 10° à Rigny-Ussé. Dans l’après-midi un maximum de 21 à Notre-Dame-d’Oé et Monts.

Mardi : le ciel sera encore couvert le matin avec de petites pluies qui s’intensifieront en cours de matinée avant de laisser la place à un ciel de traîne avec une alternance de nuages, d’éclaircies et d’averses. Douceur matinale avec 16° à Reignac et Esvres, 21 à Tours et Château-Renault dans l’après-midi.

Mercredi : hormis un petit risque d’averses le matin la journée s’annonce calme avec des nuages et des éclaircies en alternance, autour de 13° le matin à La Riche et Chinon, 19 l’après-midi à Loches et Neuillé-Pont-Pierre.

Jeudi : sûrement la plus belle journée de la semaine avec des nuages en matinée mais un grand soleil l’après-midi. Températures stables : une douzaine de degrés le matin et jusqu’à 20 dans l’après-midi pour Veigné et Parçay-Meslay.

Vendredi : ça se dégrade légèrement avec un petit risque d’averses mais toujours des éclaircies. Maximum 20° à Saint-Avertin.

Et le week-end ? Samedi un temps variable parfois arrosé au nord de la Loire mais sans doute bien ensoleillé au sud, dimanche de bonnes averses dans tout le département. Encore 20° en moyenne l’apès-midi.