Le bœuf tourangeau au menu des cantines d’Indre-et-Loire

Mais aussi à l’EHPAD.

Plus de 100 000 élèves font leur rentrée à partir de ce jeudi en Touraine… Parmi les nouveautés de cette année scolaire 2021-2022 on peut citer les véhicules écologiques pour transporter les enfants en situation de handicap mais aussi des menus de plus en plus qualitatifs dans les cantines des établissements scolaires.

Ainsi, 37 collèges s’engagent à proposer du bœuf Label Rouge en provenance d’Indre-et-Loire dans leurs menus. « Cette démarche permet d’apporter un produit de proximité et de qualité dans l’alimentation et d’assurer une juste rémunération pour les éleveurs » explique-t-on à la Chambre d’Agriculture basée à Chambray-lès-Tours. 3 EHPAD et 4 mairies du département s’engagent également dans cette démarche en projet depuis deux ans.

Les bêtes seront abattues à l’abattoir tourangeau de Bourgueil (le seul du département) ou à celui de Vendôme, dans le Loir-et-Cher. Dans tous les cas, les élevages seront situés à moins de 100km du lieu de mise à mort des bovins par ailleurs nourris à base de lin, d'herbe et de fourrage naturel et sont en prairie au moins 7 mois par an, selon le cahier des charges de l’association Bleu Blanc Cœur et du Département. Un cahier des charges a également été établi pour garantir un certain bien-être animal au cours de l’élevage.

Dans le but de pérenniser la démarche, de nouveaux éleveurs seront intégrés au fur et à mesure du temps en fonction de la demande.

Une démarche qui s'inscrit dans la tendance actuelle consistant à proposer de plus en plus de produits locaux aux enfants, mais aussi à augmenter la part de bio. Des villes comme Chambray sont passées au 100% bio dans leurs écoles. De son côté la région Centre-Val de Loire s'est engagée à faire progresser la part de produits de qualité pour ses lycées dans les 7 prochaines années.

Photo d'illustration.