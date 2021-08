Replay37, 30/08/21 – Labours, livres et radeaux : les 3 images du week-end en Touraine

Et un résultat de foot en bonus.

C’est la rentrée sur Info Tours et on vous propose une nouvelle rubrique : le lundi, on résume le week-end en images si vous n’avez pas suivi l’actu. Voici l’édition de ce 30 août…

-------------

1 – Les radeaux de Jour de Cher

Chaque année la communauté de communes de Bléré monte un festival d’une journée pour faire la fête à sa rivière. D’habitude c’est en juillet mais le 17 il y avait trop d’eau pour que ça se passe correctement. Du coup décalage au 28 août, et il faisait toujours beau. Le programme n’a pas changé : défilé de radeaux (avec Francueil qui remporte le concours de la plus belle embarcation avec son abeille) mais aussi feu d’artifice, spectacles d’art de rue, concerts, repas partagés sur le pont de Bléré ou sous les arbres de Civray-de-Touraine. Les amoureux du Cher pourront encore profiter d’une manifestation aux teintes fluviales pour le 1er week-end de septembre, cette fois à Larçay, samedi.

Photo : Claire Vinson

2 – Concours de labours à Braslou

Savez-vous labourer un champ ? Ce dimanche, les agriculteurs tourangeaux ont pu démontrer leurs talents en la matière au cours d’un rassemblement organisé par le syndicat des Jeunes Agriculteurs. C’était aussi l’occasion pour le public de rencontrer les producteurs locaux ou de s’amuser dans un labyrinthe de bottes de paille.

3 – Une forêt de plumes

Pour la 25e fois, Chanceaux-près-Loches accueillait La Forêt des Livres, festival littéraire d’une journée créé par Gonzague Saint-Bris (et rebaptisé Les Ecrivains chez Gonzague depuis son décès). On y a vu à la fois des auteurs et autrices de Touraine, des plumes confirmées et certaines publiant tout juste leur premier livre. Comme toujours, l’événement a attiré beaucoup de monde, tant pour les dédicaces que les conférences.

BONUS – Victoire du Tours FC

De ce week-end, on retiendra aussi le retour du TFC en match officiel après presque un an sans compétition à cause du coronavirus. Le club rétrogradé administrativement en Régional 1 est allé battre l’équipe 3 de Bourges 2-1 grâce à des réalisations de François dès la 4e minute puis de Péron en toute fin de rencontre à la 85e. Il y avait 1-1 à la mi-temps. Rappelons que l’équipe envisage de remonter dès la saison prochaine en N3, pour ça elle doit finir dans les trois premiers de sa poule. Joué et Saint-Cyr ont aussi gagné ce week-end.