[Vidéo du jour] Amboise : une visite inédite du Clos Lucé... en mode ASMR

Avec un YouTubeur expert dans ce domaine.

Si vous avez besoin de vous détendre, l’ASMR peut être une excellente solution. Les chuchottements, tapotements... Il y a beaucoup de monde à qui ça fait du bien. Sur Internet on trouve énormément de vidéos à regarder au moment d’une sieste, le soir avant de dormir ou globalement quand ça vous chante. Souvent, les YouTubeurs et YouTubeuses qui s’y adonnent se filment chez eux... Voici une alternative originale et tourangelle : la visite touristique façon ASMR.



Pendant sa période de fermeture au printemps, Le Clos Lucé d’Amboise ne recevait pas de visiteurs. Il a tout de même pu accueillir Florian Boullot pour un tournage...

Fondateur de la chaîne Paris ASMR, créée en 2015 et riche de 240 000 abonnés, celui qui tient un cabinet de sophrologie découvre la dernière demeure de Léonard de Vinci et son parc dans un film de 8 minutes : « Des ateliers de Léonard à sa chambre, de la Chapelle Anne de Bretagne au cabinet de curiosités, du pont à double travée dans le parc au jardin Renaissance, le château du Clos Lucé et son parc est un monde en soi. Il résonne d'une multitude de bruits qui constituent son univers sonore : tourbillon dans l'eau, vent dans les feuillages, froissement des pages, frottement de la plume sur le papier, du pinceau sur le lapis-lazulis, caresses de la chatte Minette installée à demeure » souligne le monument.



Même si on connait l’endroit, on le découvre dans une autre ambiance à base de gros plans sur les livres, les dessins, le mobilier, les matières, les couleurs...



« Il s'agit de proposer une visite de ce que le Château du Clos Lucé nous offre dans l'instant présent à partir de toutes les perceptions sensorielles qui permettent de nourrir l'imaginaire tout autant que de se rendre présent à ce lieu onirique qui a traversé les siècles » explique le YouTubeur.



Vous pouvez découvrir le film complet en suivant ce lien.