CARTE : Le top 15 des communes les moins peuplées d’Indre-et-Loire

Aucune ne dépasse 200 habitants.

C’est un rituel en fin d’année : l’INSEE publie les chiffres du recensement, c’est-à-dire le nombre de personnes qui habitent dans chacune des 35 000 communes du pays, dont les 272 que compte le département d’Indre-et-Loire. Tours est naturellement la ville la plus peuplée avec 139 230 habitants en 2018 (les données sont toujours dévoilées avec deux ans de décalage) devant Joué-lès-Tours (38 661 habitants). Au total, la Touraine rassemble 620 000 individus.

Si l’on parle souvent des communes qui rassemblent le plus de monde ou celles dont la population s’accroit le plus rapidement, qu’en est-il des plus petits villages de notre territoire ?

Nous avons pris les chiffres détaillés de l’institut national de la statistique et nous avons constitué le top 15 des communes d’Indre-et-Loire qui comptent le moins d’habitants. Il y en a tout de même 30 dont les maisons ou les appartements rassemblement moins de 250 personnes et même 15 où il y en a à peine 200. Cela dit, aucune mairie tourangelle n’a moins de 100 habitants.

Voici donc ce classement :

Crissay-sur-Manse – 106 habitants

Couziers – 112 habitants

Villedômain – 119 habitants

Verneuil-le-Château – 127 habitants

Chanceaux-près-Loches – 131 habitants

Chezelles – 136 habitants

Esves-le-Moutier – 146 habitants

Lublé – 146 habitants

Epeigné-sur-Dème – 160 habitants

Assay – 170 habitants

Pussigny – 171 habitants

La Guerche – 178 habitants

Braye-sur-Maulne – 182 habitants

Candes-Saint-Martin – 188 habitants

Sublaines – 191 habitants

Nous avons rassemblé ces communes dans la carte ci-dessous :

Nous avons également voulu savoir si ces villages avaient gagné ou perdu des habitants depuis 5 ans… Crissay-sur-Manse en a perdu 3, Couziers et Chanceaux-près-Loches 17, Villedômain 11, Esves-le-Moutier 9, Verneuil-le-Château et Epeigné-sur-Dème 13, Pussigny et Sublaines 8, La Guerche 21, Braye-sur-Maulne 27 Candes-St-Martin 47. Chézelles et Assay en ont gagné 7 et Lublé 2.

Parmi les 15 communes entre 200 et 250 habitants on trouve notamment Vou (217), Brèches (226), Sazilly (247) ou Ferrière-Larçon (249).

Toutes les données de l’INSEE sont accessibles sur ce lien.