Découverte de l'été en Touraine : l'abbaye de Luzé

Un très beau site à visiter.

En vous baladant sur les routes du sud du département, n’hésitez pas à vous éloigner des grands axes. Entre Ste-Maure-de-Touraine et Richelieu, prenez la direction du village de Luzé puis suivez les indications qui vous mèneront jusqu’à l’Abbaye Royale Saint Michel de Bois-Aubry.

Située dans un cadre poétique, l’Abbaye de Bois-Aubry date du XIIe siècle. On vous y accueillera pour vous faire découvrir son architecture romane et gothique, son clocher XVe, son jubé, sa salle capitulaire, sa salle à écho, ses fortifications massives, ainsi que son histoire mouvementée (Guerre de Cent ans, Guerres de religion, Révolution française).

Passée de l’érémitisme, au cénobitisme, l’Abbaye intégra l’ordre tironien (fondé en 1114 par St Bernard d’Abbeville) en 1118 sous la forme d’un « prieuré », et en 1138 sous la forme d’une « abbaye-fille » de la Sainte-Trinité de Tiron (Perche). Les moines gris de l’Ordre de Tiron y suivirent la Règle de St. Benoist de Nursie jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Après la Révolution française, l’Abbaye connut notamment une destinée agricole, pour ensuite se voir occupée, de 1978 à 2006, par une communauté orthodoxe.

Au cours de cette période, les moines orthodoxes créèrent un cimetière dans lequel furent officiellement déposées, au début des années 1990, les cendres du célèbre acteur hollywoodien Yul Brynner (Les 7 Mercenaires, Les 10 commandements, Anastasia, Taras Bulba, Pancho Villa, les Frères Karamazov, etc.).

Depuis 2006, l’Abbaye a été reprise par un passionné d’art et d’histoire. Elle se visite en saison (du 01/04 au 30/09), tous les jours sauf le lundi, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Sur place, au-delà du Monument historique classé, de la tombe de l’acteur, de ses gîtes avec piscine et du parc vous assurant une parfaite ballade en nature, un premier petit musée rappelle, avec humour, la vie des moines, et un second petit musée retrace la biographie et la filmographie (affiches originales de film etc..) de Yul Brynner... Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site officiel de l’abbaye www.abbayedeboisaubry.fr ou prendre contact avec son propriétaire par mail [email protected] ou par téléphone (02 47 58 37 11)

Roger Pichot