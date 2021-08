Voici les 21 prénoms les plus donnés de 2020 en Indre-et-Loire

Emma et Léo sont en tête.

Certains parents choississent des prénoms originaux pour leurs enfants, qu'on ne voit qu'une fois par an. D'autres préfèrent des prénoms communs, et tant pis s'il y en a plusieurs à la crèche ou dans la classe un peu plus tard.

Ce mardi, l'INSEE a publié la liste des 10 prénoms les plus donnés en 2929 dans notre département d'Indre-et-Loire, que ce soit pour les filles ou pour les garçons. Voici le résultat :

Pour les filles

1 - Emma (43)

2 - Louise (39)

3 - Jade (36)

4 ex-aequo - Alice (28), Ambre (28) et Jeanne (28)

7 - Camille (26)

8 - Rose (25)

9 - Juliette (24)

10 ex-aequo - Agathe (23), Margot (23)

Garçons :

1 - Léo (49)

2 - Louis (40)

3 ex-aequo - Arthur (39), Gabriel (39)

5 - Lucas (37)

6 ex-aequo - Hugo (34), Raphaël (34)

8 - Adam (33)

9 ex-aequo - Jules (32), Paul (32)

Au niveau régional, Louise et Léo dominent le classement. En France ce sont Jade, Louise et Emma pour les filles ; Léo, Gbriel et Raphaël pour les garçons.

Plus en détail, quels sont les prénoms préférés des parents d'un enfant né dans la ville de Tours ? Chez les garçons, on relève 23 Léo, 19 Adam, 18 Paul et autant de Lucas, 17 Arthur, Augustin, Gabriel et Sacha. Il y a eu 16 Léon et autant de Jules. En 2019, Gabriel dominait largement le classement avec 35 enfants baptisés ainsi. Le prénom le plus populaire de 2020 – Léo – n’a donc séduit que 23 familles.

Et pour les filles ? Rappel du top 2019 : Emma, Louise, Jade, Camille, Chloé. Pour 2020 : Jade et Louise sont à égalité avec 18 enfants prénommés ainsi. Il y a eu 16 Emma, 15 Alice et 15 Inès, 13 Anna, 12 Ambre, 8 Agathe et Arya, 7 Adèle. Camille et Chloé quittent donc les premières places du palmarès des prénoms.

L'autre grande maternité du département est à Chambray-lès-Tours, au Pôle Vinci. L'état civil chambraisien a ainsi recensé 2 174 nouveaux nés. Pour les prénoms les plus donnés : 23 Emma, 13 Jade, 12 Jeanne et Louise, 11 Ambre, Camille et Léa, 10 Agathe, Léna et Margot. Adèle, Mia, Nina, Rose, Juliette, Mila, Mya, Victoire, Alice et Léonie complètent le top. Pour les garçons : 20 Léo, 18 Louis, 17 Hugo, 14 Marceau et Raphaël, 13 Gabriel et Lucas, 12 Arthur, Jules et Tom, 10 Gabin, Malo, Nathan, Noah et Paul. Suivent Théo, Victor, Mathis, Ayden et Liam.