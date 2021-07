Pierre Perret, Oldelaf, Les Fatals Picards... On va bien se marrer cet automne à Amboise et Montlouis

Avec le nouveau festival des Courants.

Les Courants d’Amboise c’était un chouette festival musical d’été sur l’Ile d’Or... Mais c’est fini. Une dernière édition a eu lieu en 2019 avant l’annulation de celle qui devait égayer l’été 2020 pour cause de crise sanitaire. La déclinaison BD de l’événement continue et en octobre un nouveau rendez-vous remplacera l’événement estival qui était en perte de vitesse. Son nom : Les Courants Musique - Humour - Liberté.



Pendant deux semaines, Amboise et Montlouis vont vibrer au rythme des chansons aux textes enjaillés... Jugez plutôt : la programmation rassemble les artistes les plus foldingues de la chanson française de Pierre Perret à Didier Super en passant par Oldelaf et sa célèbre Tristitude :

A cela s’ajoutent Les Ogres de Barback, Les Fatals Picards, Marcel et son Orchestre ou un homme qu’on entend régulièrement sur France Inter : Frédéric Fromet.



Mettant en avant une statue de la Liberté masquée, l’affiche nous annonce donc deux semaines de représentations : « Plus que jamais nous avons besoin de rire, de sourire, de rêver, d’oublier » clament les organisateurs. « Les artistes que nous programmons ont en commun de mettre leur statut au service de la liberté » poursuivent-ils. 7 soirées rythmeront l’événement dans 3 salles (le théâtre Beaumarchais et Le Moulinet à Amboise mais aussi l’Espace Ligéria de Montlouis). En cas d’annulation ou de report, il sera possible de se faire rembourser ses places (les incertitudes liées à l’épidémie font craindre ce type d’inconvénient). Vous pouvez déjà réserver et avoir le détail des soirées sur www.lescourants.com.