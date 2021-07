A Sorigny, Family Park inaugure une nouveauté complètement rafraîchissante

Et ce n’est pas la seule.

Depuis 2020, le parc d’attractions Family Park a totalement quitté son camp de base historique de Saint-Martin-le-Beau pour s’exporter plus au sud de l’agglo tourangelle à Sorigny. Là-bas, sur un site agrandi, la plus grande entreprise du genre du département accueille les familles avec ses nombreuses attractions à sensations ou non… Afin de les faire découvrir au plus grand nombre, la direction a choisi d’inviter plusieurs influenceurs du web ces derniers jours (Rêveur de Magie, Sandra A.D.O.R Family ou Drôle de Mec, présents sur Instagram, YouTube ou TikTok).

Family Park parie également sur plusieurs nouveautés cette année…

Star des fêtes foraines, le Boomerang a ainsi fait son apparition pour cette saison 2021 avec sa structure qui vous propulse en l’air et vous fait forcément crier un peu. Si vous aimez avoir la tête qui tourne il faut aller vers Turbulences, qui vous propulsera en mode looping… mais en vrai vous pouvez décider de l’intensité de votre voyage en inclinant les ailes selon vos désirs. Vous pourrez également prendre de la hauteur avec la grande roue qui culmine à 30m. Précisons que le spectacle de cirque a lui aussi été renouvelé.

Mais la nouveauté la plus estivale de la saison c’est celle qui nécessite de mettre un maillot de bain : Le Lagon, un bassin peu profond avec une structure colorée qui devrait rafraîchir pas mal de monde. Inaugurée ce lundi, elle est dispo tous les jours de 10h à 18h30. Pas mal alors qu’on attend de bonnes chaleurs toute la semaine. D’autres attractions mouillaient déjà au parc comme le Family Splash.

Family Park est ouvert 7 jours sur 7 jusqu’au 29 août puis les samedis-dimanches en septembre. Dès ce mercredi, le pass sanitaire sera exigé à l’entrée à partir de 12 ans (test PCR négatif de moins de 48h, preuve de double vaccination depuis plus de 7 jours ou attestation de rétablissement post-Covid de moins de 6 mois).