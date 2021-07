On ne l’attendait pas là : le Téléthon s’invite dans 2 campings d’Indre-et-Loire

Avec des animations.

L’opération a déjà eu lieu en 2020 et la voici renouvelée pour 2021… A mi-chemin entre deux éditions télévisuelles, le Téléthon organise un événement estival dans le but de récolter des fonds pour lutter contre les maladies rares. Alors qu’il se montre dans les supermarchés ou sur les places fréquentées en décembre, il s’installe une fois de plus dans des lieux de passage : des campings.

Pour la première édition, TéléthonCamping avait mobilisé 160 sites un peu partout en France… 52 000€ avaient été rassemblés.

Cette fois-ci, l’objectif est évidemment de faire mieux d’autant que le confinement automnal avait handicapé le Téléthon 2020. Au final 679 590€ récoltés en Indre-et-Loire dont 556 125€ via le 36 37 et Internet, le reste grâce aux animations maintenues. Il y a forcément une baisse : -6,4% par rapport à 2019 soit environ 60 000€ de moins. Mais l’antenne tourangelle de l’Association Française de lutte contre les Myopathies saluait une collecte dépassant « de loin les prévisions attendues ». Montlouis-sur-Loire qui était Village Téléthon 37 avait atteint son objectif de rassembler 20 000€ sur le week-end, faisant mieux que l’année précédente. Un habitant de Saint-Antoine-du-Rocher a lui recueilli 6 000€ en courant 106km dans son jardin pendant 24h.

Donc cette fois-ci, pas moins de 240 campings français se bougent pour l’AFM… dont 2 en Touraine :

Le camping Coteaux du Lac de Chemillé-sur-Indrois dont c’est la 2 e participation à la manifestation

participation à la manifestation Le camping de la Vallée de l’Indre à Montbazon

Dans le détail, le camping de Chemillé proposera des défis sportifs et insolites les jeudis 22 juillet, 29 juillet et 12 août (course à pied, basket mais aussi… lancer de tongs). A Montbazon, c’est un week-end mini golf au profit du Téléthon qui est prévu du 30 juillet au 1er août. Les vacanciers devraient apprécier !