La balade vélo de l’été en Touraine : la nouvelle voie verte Descartes / Preuilly-sur-Claise

Un itinéraire de 26km.

L’Indre-et-Loire est un paradis pour cyclotouristes : Loire à Vélo, Cher à Vélo, Indre à Vélo… Les itinéraires ne manquent pas. Il y a des centaines de kilomètres à parcourir. Et encore quelques-uns en plus depuis ce mois de juillet 2021 avec l’ouverture de la voie verte reliant Descartes à Preuilly-sur-Claise dans le Lochois. Un itinéraire de 269km qui est même amené à s’allonger de 16km en juin 2022 via un nouveau tronçon sud pour rejoindre Bossay-sur-Claise puis Tournon-Saint-Pierre.

La piste cyclable est aménagée sur une ancienne voie ferrée, fermée aux voyageurs dès 1940 et abandonnée par les trains de fret en 2005. Il a fallu une douzaine d’années de réflexion et de discussions avec la SNCF avant de lancer les travaux qui ont débuté en 2017. Le résultat c’est une voie de 2m50 de large idéale pour les vélos mais aussi en randonnée à pied. Comme l’axe en traverse d’autres, il a fallu mener des chantiers de sécurisation ou installer des feux tricolores pour assurer la sécurité des usagers. Plusieurs ponts ont également dû être rénovés.

Au final ce sont une centaine de ponts et 47 anciens passages à niveau qui ont été reconfigurés pour les cyclistes. Budget : pratiquement 2 millions d’€ + 900 000€ pour la 2e tranche en 2022 (financement par le Conseil Régional, le Département, l’Etat et la communauté de communes Loches Sud Touraine).

L’itinéraire traverse les communes d’Abilly, du Grand-Pressigny, de Chaumussay et de Boussay avant son arrivée à Preuilly-sur-Claise. Les possibilités de haltes ne manquent pas avec la maison-musée René Descartes dans la ville portant son nom (également riche de maisons médiévales et équipée d’une base de loisirs)… Un peu plus loin il y a le fameux Musée de la Préhistoire, le barrage de Chaumussay, le château et son parc à Boussay, le musée de la poterne à Preuilly (ou le plan d’eau pour une option détente). Comptez la journée pour faire un aller-retour si vous roulez tranquillement.

On peut aussi imaginer faire des boucles sur le chemin : plusieurs détours sont indiqués. Vous trouverez des cartes et plus d’infos sur www.lochesudtouraine.com.