EN IMAGES : Comment Terres du Son a affronté l’humidité mardi soir

Le sol était assez boueux.

Mardi matin, la Touraine a reçu une large quantité d’eau. Des heures de pluie laissant imaginer un site de Terres du Son difficilement praticable après un week-end déjà humide. Ça n’a pas loupé : parking boueux, devant de scène marécageux… Mais il en fallait plus pour intimider le public présent pour la 4e soirée du festival Midi Minuit qui se poursuit encore ce mercredi 14 juillet (avec Gaël Faye et Selah Sue notamment).

Ainsi, dès l’ouverture des portes, on a vu arriver une foule qui savait globalement à quoi s’en tenir. Bottes, k-way, ponchos… Tout l’attirail nécessaire au cas où l’eau se remettrait à tomber (ce qui n’est pas arrivé) mais aussi pour se déplacer sans trop ruiner les vêtements, ou au moins sans risquer de finir les 4 fers en l’air dans la boue après une glissade.

Le résultat c’est un joli patchwork de looks bottés, avec quelques options plus insolites comme les plastiques par-dessus les pieds. On a une pensée émue pour toutes les personnes chaussées de blanc qui vont passer un certain temps avec les opérations de nettoyage. Ce qu’il faut retenir, c’est que bien équipé on peut danser sans se retenir et c’est notamment ce qui s’est passé face au concert de Suzane, artiste engagée, survoltée et émue de voir un public remuant et motivé. Précédemment, Ben Mazué et Terrenoire avaient aussi eu droit à un accueil particulièrement chaleureux pour leurs voix et leurs mots habités.

Découvrez ci-dessous les looks des festivaliers de mardi par Claire Vinson (nous ne pouvons pas vous proposer de clichés des concerts de Suzane et Ben Mazué car leurs productions exigeaient leur validation avant publication, conditions que nous refusons, un report plus détaillé des concerts est disponible sur 37°) :