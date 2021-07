Où voir un feu d’artifice cet été en Indre-et-Loire ?

Plusieurs communes en organisent malgré le contexte sanitaire.

Tours, Joué, Chambray… Habituellement, ces communes offrent un feu d’artifice gratuit pour le 14 juillet (soit le jour J, soit la veille). Mais pas en 2021. Malgré l’amélioration de la situation sanitaire, les municipalités redoutent des attroupements importants et donc des contaminations Covid lors de ces rassemblements. Elles ont donc préféré annuler, même si certaines prévoient quelques animations de remplacement comme Tours avec des spectacles de feu par exemple (le détail dans cet article).

Cela dit, la Fête Nationale 2021 ne se fera pas sans ciels illuminés en Indre-et-Loire… Plusieurs communes ont décidé d’organiser quand même un spectacle pyrotechnique au moment du 14 juillet ou quelques jours avant. On vous propose une liste dans cet article… A noter que ce vendredi Montbazon a annoncé l'annulation de son spectacle pyrotechnique de mardi soir 23h pour raisons sanitaires, craignant un trop fort attroupement. Rochecorbon, Saint-Martin-le-Beau et Azay-le-Rideau ont fait de même ce mardi à cause des conditions météo (il sera reporté à Azay). Pour les autres feux annoncés ce 13 juillet, renseignez-vous donc avant d'y aller car d'autres communes peuvent avoir pris des décisions similaires.



-----------------

Hommes : l’un des spots les plus courus du département pour un bouquet final. Les festivités débutent à 22h45 mercredi 14 juillet au-dessus des lacs.

Amboise : feu d’artifice le 14 juillet à 23h depuis la pointe de l’Ile d’Or.

Notre-Dame-d'Oé : feu d'artifice le 13 juillet sur le site de La Perrée.

Parçay-Meslay : feu d'artifice le 13 à 23h au terrain de foot.

Azay-sur-Cher : feu d’artifice le 13 au soir à 23h au Relais des Berges du Cher, buvette dès 19h30, retraite aux flambeaux à 21h45 avec concert. Bal populaire dès 23h30.

Montlouis-sur-Loire : soirée musicale dès 19h45 le 14 juillet au pas de tir à l’arc Pierre de Coubertin. Le feu d’artifice sera tiré à 23h depuis le parking de l’Esplanade Maurice Cullaz.

Larçay : feu d'artifice au soir du 13 juillet, animations dès 18h30 sur les bords du Cher (musique, bal sous réserve d'autorisation, buvette).

Loches : feu d’artifice mercredi 14 juillet vers 23h au Stade Leclerc, départ d’une retraite aux flambeaux dès 22h15 au Jardin Public.

Langeais : feu d’artifice au lac mardi 13 juillet à 23h. Sans buvette ni bal.

Monts : feu d'artifice le 14 juillet à 23h au gymnase des Hautes Varennes.

Sainte-Maure-de-Touraine : feu d’artifice le mardi 14 juillet à 23h au Parc Robert Guignard, après une soirée musicale avec DJ qui débutera à 20h et s’achèvera vers 1h du matin.

Savonnières : le village des bords du Cher organise un feu d’artifice mardi 13 juillet à 23h après une soirée Cuisines du Monde dont le lancement est prévu à 18h.

Thilouze : feu d’artifice mardi 13 juillet.

Reugny : feu d'artifice le 14 juillet à 23h après une retraite aux flambeaux qui débutera à 22h.

Champigny-sur-Veude : feu d'artifice au soir du 13 juillet à 23h, précédé d'une retraite aux flambeaux à 22h15.

Cinq-Mars-la-Pile : feu d'artifice le 14 juillet à 22h30 dans le parc de la mairie avec un bal dès 21h30 et des majorettes à 22h. Buvette sur place.

Monnaie : feu d'artifice le 13 à 23h au plan d'eau avec buvette. Animations musicales dès 20h30.

Truyes : feu d'artifice le 13 au soir depuis le parvis de la mairie. Soirée avec animations dès 19h (buvette, DJ, restauration).

L’Ile-Bouchard : feu d’artifice mardi 13 juillet à 23h au niveau de la salle des fêtes de la commune. Animation musicale en parallèle.

Vouvray : feu d'artifice le 13 juillet à 23h près du gymnase, précédé d'une soirée mousse avec restauration et buvette.

Nouzilly : feu d'artifice le 13 juillet à 23h à l'étang, précédé du repas des commerçants à 19h30, départ de la retraite aux flambeaux à 22h30. Egalement un bal populaire.

Villebourg : feu d'artifice le 14 juillet à 23h avec repas champêtre à partir de 18h30 (réservation au 06 15 29 89 41).

Neuillé-Pont-Pierre : animation musicale dès 20h le 14 juillet à l’hippodrome (+ restauration). Feu d’artifice à 23h.

Noyant-de-Touraine : feu d'artifice samedi 10 juillet à 23h aux étangs de Fosson (face à la base d'Intermarché).

Neuvy-le-Roi : le feu d’artifice aura lieu samedi 10 juillet à l’étang des Arguilionnières et à l’issue d’une journée festive qui débutera dès 15h30 (déambulation de bulles de savon, initiation à l’escrime, fanfare…). Jeux en libre accès et restauration sur place.

Avoine : le feu d’artifice est prévu samedi 10 juillet à 23h au Lac Mousseau.

Tours : feu d'artifice de fin de fête foraine le soir du 17 juillet à Rochepinard.

Bléré : feu d'artifice à 23h samedi 17 juillet après Jour de Cher.

Votre commune organise un feu d’artifice estival qui n’est pas répertorié ici ? Envoyez-nous un mail et nous l’ajouterons !