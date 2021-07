[#MIAM] 3 nouveaux food trucks qui embrayent sur les routes de Touraine

Et qui méritent une pause.

Ça fait presque une dizaine d’années que le food trucks défilent en Indre-et-Loire… Certains sont devenus des restaurants à part entière comme Frenchy’s Burger (Place du Grand Marché à Tours), d’autres poursuivent leurs tournées comme La Gourmande… On a nos chouchous comme la caravane américaine de Chez Xavier ou Picnicric… Et puis là cet été on voit plusieurs nouveautés débarquer et on avait envie de vous en parler.

----------------

1 – C & C Food

C’est le projet de Cyrille Bonjean qui parcourt l’agglomération tourangelle à bord de sa caravane pliante, spécialement aménagée pour y préparer burgers, hot dogs (avec une grosse saucisse de 90g), frites et gaufres maison… Bien sûr on peut également y trouver des boissons pour accompagner son repas. Vous pouvez croiser le cuistot à Saint-Cyr, La Membrolle, La Riche, Saint-Antoine-du-Rocher ou Charentilly. Les bruegrs sont à 9€, il y a un menu enfant à 5€90, les desserts entre 1€50 et 3€50. Infos par ici.

2 – Le Fouée Truck

Ce petit pain garni tourangeau c’est le bonheur avec des rillettes ou de sainte-maure-de-touraine… On l’a déjà vu dégusté dans des fours mobiles à la braderie de Tours et voilà que le restaurant Ma Petite Fouée d’Amboise cherche à reproduire le concept avec Le Fouée Truck. L’objectif est de se déplacer sur des événements d’entreprises, des festivals ou des mariages. Le premier a eu lieu fin juin du côté de Rilly-sur-Loire. Pour les suivre ça se passe sur ce lien.

3 – La Canca

Là, c’est un restaurant-salon de thé qui devient food truck. La Cancanette qui s’était installée en centre-ville de Tours a désormais la bougeotte. Au menu : des cookies, des quiches, des verrines, des croissants courgette-pomme-citronnelle, des thés et cafés de qualité de maisons tourangelles, du thé glacé… Tout ça transporté par Honoré (le petit nom du camion). Avec la promesse d’une cuisine qui met peu de sel et de sucre dans ses recettes. A découvrir sur des événements ou en public. Les infos sur cette page.