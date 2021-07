EN IMAGES : De l’eau, IAM et Flavia Coelho… On vous raconte la 2e soirée de Terres du Son

Le festival se poursuit jusqu’au 14 juillet à Monts.

Les chaussures sont ressorties boueuses du Domaine de Candé… Mais c’est pour la bonne cause. On a beaucoup dansé samedi soir pour le 2e jour du festival Midi Minuit par Terres du Son. La programmation avait été pensée pour ça avec le Tourangeau Pti’Sam en ouverture, captant le premier public avec son rap avant l’arrivée d’un Hervé on ne peut plus motivé pour un concert-spectacle qui n’a pas déçu la foule en partie venue pour lui, sa voix éraillée, son naturel.

Ainsi, on l’a retrouvé 2h plus tard quasi incognito dans le public d’IAM, venu écouter ce groupe mythique du rap français qui revenait en Touraine 8 ans après son dernier passage à Terres du Son. C’était clairement la folie pendant plus d’une heure, le quatuor s’offrant bien plus que le plaisir d’un rappel. Il faut aussi parler de Flavia Coelho, parfaitement à l’aise et capable de faire bouger instinctivement quiconque ouvrait ses oreilles en direction de ses chansons.

Malgré la pluie (qui a entraîné l’annulation de concerts au village gratuit et impacté fortement sa fréquentation) et la fraîcheur, Terres du Son a remué voire tremblé samedi soir. L’affluence y était plus importante que la veille et il était bon de voir tout ce public heureux. L’événement continue ce dimanche avec le village gratuit jusqu’à 19h (concerts, ateliers, conférences, jeux, rencontres avec des associations) puis les concerts sur les grandes scènes, notamment avec Grand Corps Malade, Silly Boy Blue et Feu! Chatterton.

Découvrez ci-dessous notre diaporama photo du 2e jour de Terres du Son par Claire Vinson :