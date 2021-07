Boris Cyrulnik, Vanessa Springora, Benjamin Castaldi… La liste des invités de La Forêt des Livres 2021

L’événement est prévu le 29 août.

Officiellement rebaptisée Les Ecrivains chez Gonzague Saint-Bris du nom de son créateur désormais disparu, La Forêt des Livres continue de vivre sous son nom original. Le grand événement littéraire du Sud-Touraine fête ses 25 ans en 2021, et ça se passe toujours sous les arbres centenaires de Chanceaux-près-Loches. En une journée, des dizaines d’écrivaines et d’écrivains vont croiser des milliers de personnes attirées par la littérature, les belles histoires ou les témoignages. La date ne change pas : le dernier dimanche du mois d’août, donc le 29 ce coup-ci. L’entrée est gratuite mais soumise à la présentation d’un pass sanitaire (vaccination anti-Covid totale, test PCR négatif ou certificat de rétablissement qui date de moins de 6 mois).

Annulée en 2020 pour cause de crise sanitaire, la Forêt des Livres s’offre donc une édition doublement intéressante : celle du retour après une longue absence et celle de la célébration d’un anniversaire marquant. « C’est une manifestation qui réunit aussi bien les Tourangeaux que des touristes venant visiter la région, il y a donc un fort impact économique » explique l’un de ses organisateurs Christian Panvert.

Pour monter un tel événement, il faut quasiment un an de travail. Ce qui n’empêche pas des imprévus de dernière minute comme l’annulation de la présence de l’auteure Anne Parillaud, retenue par la présidence d’un jury pour un festival à Angoulême. En attendant sa venue garantie pour 2022, on pourra voir beaucoup, beaucoup d’autres personnalités dans des styles très différents puisque ça va des membres de l’Académie Française Jean-Marie Rouart et Dominique Bona à Nicoletta, Benjamin Castaldi ou Hervé Vilard « qui écrit très bien » assure Christian Panvert, conscient que sa notoriété de chanteur populaire peut éclipser les talents d’auteur.

Des dédicaces, du théâtre, des découvertes…

Parmi les personnalités qui feront le déplacement en Sud-Touraine, citons également Vanessa Springora (qui dédicacera Le Consentement mais présentera aussi les plumes de sa maison d’édition), l’explorateur Jean-Louis Etienne qui passera une tête avant de partir en expédition en Antarctique, le comédien Alex Lutz, le présentateur du JT du soir d’M6 Xavier de Moulins, CharElie Couture, Macha Méril, Antoine Duléry, Philippe Besson, Eric Naulleau, Annie Duperey, Chloé Mons, peut-être le chanteur Cali, la journaliste Nathalie Saint-Cricq qui a écrit sur Clémenceau, la Tourangelle Elisabeth Segard qui en est à son 3e roman…

Les portes du site s’ouvriront dès 9h avec la possibilité de déambuler dans l’allée des bouquinistes ou des auteurs indépendants. Dès 9h30 il y aura un spectacle sur le thème Romantisme et Ecologie avant un colloque avec Boris Cyrulnik sur la violence du monde d’aujourd’hui une heure plus tard. Les dédicaces en plein air débuteront à 14h, Macha Méril lira des poèmes de Baudelaire dès 14h30 pour les 200 ans de sa naissance et une pièce de théâtre autour de Sœur Emmanuelle sera jouée à 17h.