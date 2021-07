Gagnez votre guide Petit Futé des Châteaux de la Loire

Sa nouvelle édition vient de sortir.

Vous ne connaissez pas encore très bien toute la région ? Famille et amis viennent cet été et vous avez besoin de trouver des excursions sympas à faire, de préférence en dehors des sentiers battus ? Même chose pour trouver un restau, conseiller un hôtel ou dénicher un itinéraire de balade sympa ? Pour ne pas passer des heures à traîner sur Internet, de blog en blog, le guide papier comporte de nombreux avantages... et la dernière version du Petit Futé Châteaux de la Loire vient d’arriver.



Au fil des pages on trouve évidemment l’annuaire des châteaux où il faut mettre les pieds au moins une fois dans sa vie, les adresses des bons musées, des autres sites patrimoniaux, des endroits sympas où loger et se restaurer, les loueurs de vélos, les activités... Tout ça pour la Touraine mais aussi les départements voisins du Loir-et-Cher, du Loiret et un peu du Maine-et-Loire. Donc même si vous êtes d’ici, ça vous donnera des envies d’escapades...



Si vous voulez avoir ce guide sur votre table de chevet ou dans votre boîte à gants il suffit de nous le demander avec vos plus beaux mots dans le formulaire ci-dessous et on l’offrira à quelques-uns d’entre vous...