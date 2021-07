Sport, musique, échecs... Les animations de l’été à Loches et Avoine

On ne va pas s’ennuyer !

Cet été de nombreuses communes tourangelles nous préparent des moments bien sympas… On peut citer le patchhwork d’activités culturelles des Inattendus à Tours (spectacles, ateliers) ou les spectacles d’art de rue de L’Eté des Années Joué à Joué-lès-Tours. Plus au sud du département, voici ce que nous proposent Loches et Avoine.

--------------

Loches :

La ville lance son opération Loches Plages ce mardi et jusqu’au 16. Le tout sur l’Esplanade des Bas Clos. Voici le best of du programme…

Mardi 6/07, 16h-18h : beach tennis, 18h-19h30 : beach soccer 6-9 ans

Mercredi 7/07, 10h-19h : skwalball / fit jump ball

Jeudi 8 juillet à 22h : cinéma en plein air avec Astérix, le secret de la potion magique (2018)

Vendredi 9/07, 10h-19h : beach soccer

Samedi 10/07, 10h-18h : tennis de table / tennis ; 14h30-16h : aïkido

Mardi 13/07, 14h-18h : jeux de société

Jeudi 15/07, 14h-18h : dessin de Comics

Du 12 au 16 juillet, la « Caravane sportive », inscriptions sur www.touraine.fr

Lundi 12/07, 13h30-17h : rugby, escalade, handball, judo, tennis de table, gym, aéronautique, course d’orientation, street sports, billard, spéléologie

Mardi 13/07, 10h-17h : rugby, volley ball, football, VTT, escalade, handball, judo, tennis de table, gymnastique, aéronautique, street sports, billard

Jeudi 15/07, 10h-17h : randonnée pédestre, volley ball, football, streetsports, VTT, escalade, tennis, handball, judo, tennis de table, aéronautique, aviron, course d’orientation

Vendredi 16/07, 10h-17h : randonnée pédestre, volley ball, street sports, escalade, tennis, handball, judo, tennis de table, aéronautique, aviron

Avoine :

Samedi 10 juillet Fête Républicaine : cet événement populaire propose spectacle pyrotechnique. Il se déroule au Lac Mousseau, dès 23h.

Samedi 17 juillet et Dimanche 18 juillet Pumparty Tour, week-end sportif en famille ou entre amis. Challenges, jam freestyle, initiation et nombreuses animations seront au programme quelle que soit la pratique, VTT, BMX, skateboard, trottinette, draisienne, rollers, le tout dans une ambiance festive. Les personnes pourront profiter de la présence d’un DJ, de foodtrucks et d’une buvette. Dès 9h au Pumptrack d’Avoine, Plaine de jeux du Lac Mousseau

Samedi 28 août Podium de l’Été : grand concert gratuit de plein air avec Pierre Perret. Buvette et petite restauration sur place. Dès 20h45 – Place François Vatel

Du 17 au 25 juillet Open international d’Echecs.

Du 19 au 25 juillet Festival ludique : organisé parallèlement à l’Open International d’Échecs, le Festival ludique anime la commune pendant une semaine au mois de juillet. C'est une manifestation gratuite et festive organisée par la Communauté de Communes Chinon, Vienne et Loire

Samedi 4 septembre Forum des Associations 9h30-13h au Complexe tennistique d’Avoine

Dimanche 5 septembre Dimanche à la Campagne, 10h-18h - Le Néman, rue du Val de l’Indre