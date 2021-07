Exposition incontournable : Le Petit Prince fête ses 75 ans à Montlouis-sur-Loire

Au Château de la Bourdaisière.

Le Château de la Bourdaisière c’est un hôtel qui organise plusieurs événements annuels comme le Festival de la Tomate ou une Fête des Plantes au printemps. Jusqu’au 15 novembre, le monument montlouisien accueille une exposition d’envergure internationale : « Dessine-moi ta planète », montée en partenariat avec l’UNESCO, Deyrolle et la Fondation St Exupéry. L’événement est organisé dans le cadre des 75 ans de la publication française du Petit Prince, court roman d’Antoine de St Exupéry traduit en 455 langues et vendu à 14 millions d’exemplaires dans le monde.

L’idée de l’installation est de parler d’écologie à travers le personnage du Petit Prince, de faire résonner certaines phrases du livre avec le monde d’aujourd’hui… et des œuvres d’art d’aujourd’hui. Le tout dans un cadre assez exceptionnel.

Le parcours commence dans les souterrains du château, au cœur des douves. On se plonge dans une ambiance tamisée où le Petit Prince apparait, au creux de la roche. Première immersion avant de rejoindre le parc rempli d’arbres remarquables. Au détour des sentiers, on entend des extraits de l’œuvre lus par des voix enfantines. Au total une dizaine de stops à effectuer. Chaque étape invite à la pause comme cette reconstitution de la charpente de Notre-Dame de Paris par les Compagnons du Devoir, quasiment à l’échelle réelle. Des chants grégoriens y résonnent, appelant à se poser dans les hamacs suspendus.

Se poser, on peut aussi le faire sur un banc géant de 30m, dont une partie du dossier héberge une citation de St Exupéry.

Le clou de la visite se situe dans les immenses caves, dédale de roche rempli de lumières douces et de bougies, où résonnent toujours les paragraphes les plus forts du Petit Prince. A la sortie, les visiteurs sont invités à dessiner leur planète. Pas leur planète idéale, plutôt la planète comme ils l’imaginent aujourd’hui, avec ses dérèglements et sa capacité à s’adapter aux changements climatiques. Tout le message de l’exposition est là : promouvoir l’écologie positive (un livret pédagogique est fourni au public pour mesurer son empreinte écologique et bien comprendre les enjeux d’avenir). « Chaque aventure est une page que l’on découvre et une planète que l’on visite, avec son âme d’enfant » expliquent les organisateurs.

Billet plein tarif : 10€, pack famille à 32€, gratuit pour les moins de 5 ans.