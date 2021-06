INSOLITE : Quand Thomas Pesquet partage le clip d’un duo tourangeau

Du Volo en orbite.

Le Français Thomas Pesquet est probablement le plus cool des humains actuellement dans l’espace… En orbite autour de la Terre depuis la station spatiale internationale, il fait partager son quotidien avec humour, racontant ses séances de sport, ses visionnages des matchs de l’Euro de foot… Ou encore ses plaisirs musicaux.

Et dans sa playlist, il y a un groupe à qui on tient en Touraine : les deux frères Volo. Ce lundi, Thomas Pesquet a partagé leur chanson T’es belle, qui ne date pas d'hier et qu’il semble particulièrement apprécier, puisqu’il l’a accompagnée de hashtags et smileys enthousiastes. Un texte amoureux, passionné, qui respire les yeux brillants.

Cliquez ici pour écouter la chanson.

Ce n’est pas la première fois que l’astronaute fait un clin d’œil à la Touraine depuis l’espace. Lors de son précédent séjour au sein de l’ISS il avait envoyé une photo de la ville de Tours prise depuis la stratosphère. On y distinguait très bien la Loire, le Cher et différents quartiers… Récemment, il a recommencé avec Rouen. Peut-être qu’une autre vue tourangelle nous attend avant son retour sur notre planète d’ici quelques mois ?

Quant aux Volo, fortement engagés contre la réforme de l’assurance chômage ces dernières semaines aux côtés des intermittents et précaires, ils étaient en concert il y a quelques jours à Avignon. Une tournée est également prévue à partir de mars 2022