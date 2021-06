Découvrez les 267 vins médaillés au concours du Val de Loire 2021

Beaucoup viennent de Touraine.

Quel est le point commun entre le chinon rouge 2020 de Clément Martin, le saint-nicolas-de-bourgueil rouge de Laurent Mabileau ou le Touraine Chenonceaux La Chipie du domaine Jacky Marteau ? Réponse : ces trois bouteilles ont reçu une médaille d’or au concours des vins du Val de Loire 2021 qui s’est déroulé à Angers les 24 et 25 juin.

Membre de l’Association des grands concours vinicoles français, la quatrième édition de l’événement s’est déroulée sur deux jours au Centre de Congrès Jean Monnier, afin de récompenser les meilleures cuvées des AOP et IGP du ressort d’InterLoire (donc en provenance d’Indre-et-Loire mais aussi du Loir-et-Cher, du Maine-et-Loire, de Loire-Atlantique ou encore de la Vienne). Un retour en force après l’annulation de l’édition 2020 pour cause de crise sanitaire.

Le jury notait chaque breuvage via tablette numérique et en individuel. Au total, 950 échantillons ont été dégustés par ses 100 membres… Et un peu plus du quart ont eu droit à une médaille, confirmation que le millésime 2020 c’est du grand art (quelques bouteilles venaient d’une autre année, mais à la marge).

Sur les 267 médailles attribuées, il y en a 157 en or, 89 d’argent et 21 en bronze. On vous glisse la liste complète sur ce lien… Vous savez maintenant quoi demander à votre caviste (avec modération).