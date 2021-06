Loches : l’hôtel 4 étoiles et la Place de Verdun quasiment terminés

Avec un peu de retard…

Les choses se précisent à Loches, qui transforme tout un pan de son cœur de ville. La municipalité vient d’annoncer le planning de fin de chantier pour la Place de Verdun, totalement réaménagée dans le cadre de l’ouverture d’un hôtel 4 étoiles Best Western Plus dans les anciens locaux du tribunal.

Le chantier sera totalement bouclé le 21 juillet, soit avec une petite semaine de retard par rapport aux plans initiaux qui évoquaient une mise en circulation mi-juillet. D’ici là, les trottoirs de la Rue Pasquier Bourray et de la Rue des Ursulines seront comme neufs et puis des panneaux STOP remplaceront les feux tricolores sur le Carrefour de Verdun. Certaines opérations dites de finition resteront à mener dans le courant du mois de juillet mais aussi en septembre, sans perturber la circulation et le stationnement. Enfin, il faudra attendre novembre pour la plantation des tilleuls (car on ne met pas des arbres en terre en plein été).

Concernant l’hôtel, on espérait les premières réservations dès ce mois de juin… Ce sera finalement courant juillet, en raison de retards dans l’aménagement du bâtiment. L’épilogue de 18 mois de travaux qui ont coûté près de 8 millions d’€.

Cet établissement de standing comportera 45 chambres dont certaines avec vue sur la Cité Royale. On y trouvera également un restaurant et un spa sans oublier trois salles de séminaires, une piscine, une terrasse avec vue ou encore un bar lounge. Les réservations sont d’ores et déjà possibles (à partir d'une centaine d'€ la nuit). Mais tout le personnel n’a pas encore été recruté : il faut du monde en cuisine et en salle pour assurer un fonctionnement optimal du restaurant. Les candidatures peuvent être envoyées à [email protected].