Abstention, résultats, réactions : le direct du 2e tour des Départementales en Touraine

19 binômes seront élus dans 19 cantons.

Une semaine après le 1er tour, il est temps de retourner aux urnes ce dimanche 27 juin. On vote pour renouveler deux assemblées en même temps : le Conseil Départemental (19 élections dans 19 cantons d’Indre-et-Loire) et le Conseil Régional. Les bureaux de vote ont ouvert à 8h et fermeront à 18h, sauf dans 5 communes : Tours, La Riche, Chambray-lès-Tours, Langeais et Montlouis-sur-Loire, soit moins que d’habitude ou des villes comme Joué-lès-Tours prolongent aussi l’ouverture des isoloirs.

Au 17 juin, 432 263 électrices et électeurs étaient inscrits sur les listes électorales du département.

Concernant les Départementales, la majorité sortante dirigée par Jean-Gérard Paumier (droite et centre), la Touraine en Commun (union de forces de gauche), le Rassemblement National, La République En Marche ont encore des représentants.

Toute la journée, Info Tours va vous faire vivre le scrutin via ce direct, avec les chiffres de la participation, les résultats et les premières réactions politiques…

------------------

08h00 : les enjeux de la journée sont multiples... Combien de Tourangelles et de Tourangeaux iront voter alors que le scrutin a - à peine - attiré un tiers de citoyennes et de citoyens lors du 1er tour ? Sachant qu'il n'y a que des duels, il s'agit de savoir si les binômes qui ont fait de gros scores au 1er tour (plus de 50% des voix pour certains) vont confirmer ce dimanche ou alors si certaines cartes seront rebattues. Il s'agira aussi de savoir à quoi ressemblera la nouvelle assemblée : quelle répartition politique pour les années à venir, après 6 ans sous la gouvernance de la droite avec une large majorité. Les premiers chiffres sont attendus vers 20h, après ceux de la participation à midi et 17h. Les résultats définitifs seront connus en fin de soirée puis les élus prendront officiellement leurs fonctions jeudi 1er juillet.