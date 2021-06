Boulevard des Airs, Etienne de Crécy… 8 nouveaux noms pour Yzeures’N’Rock

La prog’ du festival est bouclée.

Avec Terres du Son c’est le seul gros festival musical de Touraine qui se maintient pour cet été 2021 : Yzeures’N’Rock va ambiance le Sud-Touraine du 6 au 8 août avec une configuration debout pour le public (accès soumis au pass sanitaire) et une programmation plutôt séduisante.

On savait déjà que La Rue Kétanou, Babylon Circus, 47 Ter ou Nash feraient le déplacement.

S’ajoutent à cela 8 nouveaux noms pour compléter l’affiche… Le vendredi on pourra voir le Tourangeau Roland Bernard et le Ukuloops Band + un artiste découverte qui reste encore à annoncer. Le samedi, le DJ Etienne de Crécy figure en tête d’affiche, Jahneration et Ko Ko Mo seront à ses côtés. Le dimanche, c’est Boulevard des Airs qui devrait attirer la foule mais aussi Vladimir Cauchemar pour la partie électro. Roraima et LAF passeront également sur scène.

L’affiche de cette 15e édition est désormais bien remplie. Les pass sont en vente sur le site de l’événement (et uniquement dessus).

Précision : le camping est lui supprimé pour cette édition (mais le camping municipal d’Yzeures-sur-Creuse et ceux des alentours accepteront les festivaliers et sont ouverts aux réservations). Enfin, il faudra porter le masque et respecter les gestes barrières pendant l’ensemble du week-end. En dehors des moments passés à boire ou à manger.