Goûters-concerts ou apéro-spectacle : 9 moments très gourmands cet été en Nord-Touraine

Et ça se passe dans des lieux historiques.

L’idée a germé en 2019, elle a poussé en 2020 et s’épanouit en 2020 : cet été on va se régaler de Bueil-en-Touraine à Saint-Antoine-du-Rocher, ou de Saint-Christophe-sur-le-Nais à Rouziers-de-Touraine… Pendant l’été, plusieurs sites historiques de la communauté de communes Gâtine-Choisille-Pays de Racan accueillent les goûtes, apéritifs ou dîners du patrimoine. Donc un moment gourmand, une visite historique et une prestation culturelle (ç peut être un concert ou un spectacle).

Les festivités débutent dès ce dernier week-end de juin pour s’étaler gentiment jusqu’à fin septembre. Ça se passe les mercredis, vendredis ou dimanches.

Première date ce 27 juin avec une visite du Prieuré de l’Encloître-en-Chaufournais de Rouziers-de-Touraine, avec un spectacle musical de l’Ensemble Consonance pour suivre la visite prévue à 15h, dans cette ancienne dépendance de l’abbaye de Fontevraud. Ambiance baroque garantie. Ce sera plutôt swing le 7 juillet à Saint-Paterne-Racan avec le goûter de l’Abbaye de la Clarté-Dieu (visite dès 14h30), un site qui date du XIIIe siècle.

Il n’y a pas du tout que des sites religieux dans ce programme estival : le 30 juillet on pourra découvrir Jungle Head à la Forêt des Arts, lieu de réception haut de gamme de Saint-Antoine-du-Rocher, 12 jours plus tôt on aura eu le droit à un spectacle équestre dans un manoir du XVIe siècle : Vaudésir, à Saint-Christophe-sur-le-Nais. Pour les tarifs, ça commence à 0€ pour les enfants de moins de 12 ans, 8€ jusqu’à 17 ans puis 15€ dès qu’on a au moins 18 ans. Les infos supplémentaires sont sur le site www.gatine-racan.fr, c’est aussi là que vous pourrez réserver vos billets, dans la rubrique Sortir et découvrir.

Le jour J, il faudra venir avec votre chaise.