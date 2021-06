Cet été, le lac d’Hommes se transforme en école de plongée dès 8 ans

Avec des baptêmes à 5m de profondeur.

Evoluer sous l’eau et respirer à l’aide de bouteilles d’oxygène fixées sur le dos… Voilà une expérience peu commune mais que l’on va pouvoir découvrir en famille cet été sur la base de loisirs tourangelle des lacs d’Hommes, dans le nord-ouest du département. En plus de ses structures gonflables, de son point restauration, de son espace baignade et des plages pour bronzer elle accueille une nouveauté : l’école de plongée Retour Surface qui organise des sorties toute l’année avec ses élèves, et s’adresse ici aux débutants. Interview avec son fondateur Vincent Boche :

-------------------

Quand on dit « baptême de plongée », de quoi parle-t-on ?

L’idée c’est de découvrir la plongée sous-marine en bouteille équipés du matériel de plongeurs (palmes, combinaison, gilet, détendeur et d’un masque pour voir sous l’eau). Le baptême se passe avec un moniteur professionnel diplômé d’Etat pour une durée de 25 à 30 minutes sous l’eau. Evidemment on y va très progressivement, selon les capacités des personnes. Si on doit se limiter à la surface pour faire des bulles on le fera. Le souci c’est de procurer de réelles sensations de plongée aux gens, de leur donner envie de continuer.

On va à quelle profondeur ?

Le bassin d’Hommes fait 5m sachant que de toute façon le droit français nous impose de ne pas descendre au-dessous de 6m pour les adultes.

On parle bien de baptême, donc qui s’adresse à des personnes n’ayant jamais expérimenté la plongée ?

Y’a pas besoin de certificat médical, on vérifie juste que vous n’avez pas de problèmes aux oreilles car c’est le plus important. En cas de doute on vous conseille de voir un médecin avant de tenter l’expérience. Sans ça, il n’y a aucune contrainte.

Cela peut être impressionnant, non ?

C’est vrai que de l’extérieur on peut se dire que c’est difficile, compliqué à gérer mais le moniteur est là pour gérer beaucoup de choses à votre place. On ne demande pas de geste technique, on reste centré sur le plaisir. Finalement c’est très simple, les gens en ressortent émerveillés et contents. On n’a quasiment pas de taux d’échec, on a d’ailleurs beaucoup de baptisés qui nous sollicitent pour faire des formations au niveau supérieur.

Qu’est-ce qu’on va voir sous l’eau ?

On évolue dans un bassin en cours d’aménagement, déjà utilisé par les plongeurs, par exemple les pompiers qui viennent s’y entraîner. Y’a quelques vieilleries comme une carcasse de voiture qui sera bientôt enlevée. Dans les années à venir on va essayer de rendre le lieu plus ludique avec des tunnels, des agrées ou des plateformes dans le cadre de nos formations. Je précise que l’eau est relativement chaude l’été, autour de 22-23° en surface (et presque pareil au fond). En revanche il est très froid en hiver, il descend jusqu’à 5°.

Les enfants sont acceptés à partir de 8 ans et ils doivent savoir nager. Tarifs : 45€ pour les adultes, 35€ jusqu’à 16 ans. Ouverture du 14 juillet au 15 août, réservations conseillées.