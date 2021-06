Saint-Nicolas-de-Bourgueil : après la tornade, le geste solidaire d’une entreprise de vidéo

Pour aider les sinistrés.

Samedi après-midi une tornade imprévisible a ravagé la commune de Saint-Nicolas-de-Bourgueil et ses environs, à l’ouest de l’Indre-et-Loire. Le maire du village estime que les dégâts se chiffrent au moins à 10 millions d’euros, comprenant la réfection de la salle des fêtes dont le toit s’est envolé mais aussi de l’église, avec son clocher en partie effondré.

Depuis trois jours, il faut panser les plaies : déblayer, réparer le plus urgent, contacter les assurances. Ce mardi l’école jouxtant l’église a pu rouvrir après une seule journée sans classe. Mais le retour à la normale complet s’annonce long. Immédiatement, des solidarités se sont mises en place. Par exemple des municipalités environnantes ont proposé leur aide humaine pour certaines tâches ne pouvant attendre et la Fondation du Patrimoine a ouvert une cagnotte pour la rénovation de l’édifice religieux.

Des entreprises apportent également leur concours, avec leur expertise. C’est le cas de 360 Capture qui a son siège sur place : « afin de faciliter le travail de l'expert mandaté par l'assureur, nous réalisons les clichés 3D et 360° du sinistre » explique-t-elle. Une prestation gratuite. « La visite virtuelle est particulièrement conseillée pour optimiser la prise en charge d’un assuré, cette solution digitale est complémentaire à une expertise réalisée par un professionnel. Cela à pour but de maximiser la vision et précision du sinistre » poursuit son fondateur Nicolas Boissinot sur sa page Facebook.

Dans la journée de dimanche, 6 familles ont déjà pu bénéficier de ce coup de pouce. L’entrepreneur souhaite également rencontrer le maire pour lui proposer de faire des images de l’église afin de compléter son dossier avant travaux.