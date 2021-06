VIDEO : Une tornade fait de gros dégâts dans le Bourgueillois

Touchant notamment le clocher de St-Nicolas-de-Bourgueil.

En milieu de semaine, des orages se sont abattus sur le Chinonais entraînant inondations, coupures d’électricité et chutes d’arbres. L’alignement de platanes du Château de Gizeux a notamment été ravagé, alors que les spécimens avaient résisté à tout depuis plus de 200 ans. Ce samedi, c’est un autre monument de l’ouest tourangeau qui a été victime de la météo : le clocher de Saint-Nicolas-de-Bourgueil.



Tout s’est passé en début d’après-midi : les vents ont commencé à tourbillonner, et une tornade s’est formée, circulant de Chouzé à Château-la-Vallière. On ne peut pas encore lister tous les dégâts mais ils sont conséquents : le plus impressionnant c’est donc le clocher qui s’est en partie effondré, tombant sur des véhicules garés en contrebas. Le toit de la salle des fêtes de la commune s’est envolé (obligeant le déplacement du bureau de vote vers la crèche pour les élections du jour), des dizaines de maisons ont été lourdement endommagées (au moins une centaine)... Il y a eu des coupures de courant et aussi un impact sur les zones naturelles, notamment les forêts. Des vignobles ont également subi des dégâts. Un internaute a filmé la formation de la tornade :

A priori pas de personne blessée après cet épisode mais des relogements ont été nécessaires pour celles privées de toit.

Photo : Gendarmerie d'Indre-et-Loire.