Abstention, résultats, réactions : le direct des élections départementales d’Indre-et-Loire

19 scrutins à suivre dans le département.

Un an après les élections municipales, il est temps de retourner aux urnes ce dimanche 20 juin. On vote pour renouveler deux assemblées en même temps : le Conseil Départemental (19 élections dans 19 cantons d’Indre-et-Loire) et le Conseil Régional (6 listes dans les 6 départements de la région). Les bureaux de vote ont ouvert à 8h et fermeront à 18h, sauf dans 5 communes : Tours, La Riche, Chambray-lès-Tours, Langeais et Montlouis-sur-Loire, soit moins que d’habitude ou des villes comme Joué-lès-Tours prolongent aussi l’ouverture des isoloirs.

Au 17 juin, 432 263 électrices et électeurs étaient inscrits sur les listes électorales du département.

Concernant les départementales, la Majorité sortante dirigée par Jean-Gérard Paumier (droite et centre), la Touraine en Commun (union de forces de gauche), le Rassemblement National, La République En Marche et le collectif C’est au Tour(s) du Peuple se présentent dans plusieurs cantons. Dans certains territoires, des candidatures indépendantes ou affiliées à d’autres partis de gauche ou de droite sont également en lice.

Toute la journée, Info Tours va vous faire vivre le scrutin via ce direct, avec les chiffres de la participation, les résultats et les premières réactions politiques…

----------------

10h00 : 2h après l’ouverture des bureaux, on fait le point sur les règles du scrutin. Au premier tour, on peut se faire élire si on obtient à la fois plus de 50% des voix et un nombre de suffrages égal à 25% des électeurs inscrits. Si personne n’y parvient, on organise un deuxième tour où peuvent concourir l’ensemble des binômes ayant recueilli au moins 12,5% de soutiens. S’il n’y en a qu’un, le duo arrivé second peut également se maintenir.

Les premiers résultats seront connus à 20h.