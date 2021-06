Tout savoir sur la piscine plein air d'Amboise pour cet été

Elle ouvre juste avant le début des grandes vacances.

Deux mois et quelques jours pour bénéficier d'une baignade au milieu de la Loire, mais dans une eau propre et sûre (car on rappelle que les baignades dans le fleuve sont interdites, en raison du courant ou des bactéries qui s'y trouvent). La piscine découverte d'Amboise sera accessible du 26 juin au 1er septembre pour sa saison estivale 2021. Elle est située sur l'Île d'Or, face au Château Royal et tout près du camping. Ouverture : entre 11h et 18h avec des nocturnes jusqu'à 20h30 chaque vendredi.

Voici les infos utiles si vous comptez vous y rendre...

Entrée tarif ADULTE : 2,80 € (si vous habitez Amboise et sa communauté de communes CCVA) / 4,30 € (si vous vivez ailleurs)

Carnet de 10 entrées tarif ADULTE : 23,50 € (CCVA et Amboise) / 33 € (autres)

Entrée tarif RÉDUIT : 2 € (CCVA et Amboise) / 3,30 € (autres)

Carnet de 10 entrées tarif RÉDUIT : 14 € (CCVA et Amboise) / 27 € (autres)

Le tarif réduit est applicable :

> Aux enfants de 3 à 16 ans (inclus)

> Aux campeurs (adultes et enfants) du camping de l’île d’Or sur présentation d’un justificatif

> Aux personnes en recherche d’emploi et/ou allocataires du RSA sur présentation d’un justificatif plein

et entier

La gratuité est accordée :

> Aux enfants de moins de 3 ans

> Aux enfants de moins de 12 ans de personnes en recherche d’emploi et/ou d’allocataires du RSA,

sur présentation d’un justificatif plein et entier

> Toboggan aquatique :

Pour être autorisés à utiliser le toboggan (niveau orange), les enfants doivent savoir nager / avoir au moins 8 ans / mesurer 1 m 40 minimum. Surface du bassin de réception : 21 m2 / Profondeur du bassin de réception : 1 m 20

Plus d’informations : service des sports d'Amboise au 02 47 30 46 74